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Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

Kredi kartı borcu yapılandırma konusu, gündemdeki önemini sürdürüyor. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için 60 aya kadar biriken borçlarını yapılandırma fırsatı sunulacağı Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu düzenlemeye göre, borçlu kişilerin yapılandırma başvurularını en geç 1 yıl içinde gerçekleştirmeleri gerekecek. Bu bağlamda, borcu olanlar kredi kartı borcu yapılandırma süreçlerini incelemeye başladı. Peki, kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, taksitlendirme hesaplaması nasıl gerçekleştirilecek?

Giriş Tarihi: 30.10.2024 08:08 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 08:08
Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) iş birliğiyle bireysel kredi kartlarına yönelik önemli bir düzenleme gerçekleştirildi. Resmi Gazete'de yayımlanan yeni karar ile kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorluk çeken vatandaşlar, 60 ay süreyle biriken borçlarını yapılandırma imkanına kavuştu. İşte, 60 aya kadar uzanan kredi kartı borcu yapılandırma sürecine dair ayrıntılar...

Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel kredi kartlarıyla ilgili ortak adımlar att.

TCMB, kredi kartı işlemlerinde uygulanacak azami faiz oranlarına dair tebliğde değişiklik yaptı ve bu düzenleme Resmi Gazete'de yayımlandı. Ayrıca, BDDK'nın konuya ilişkin Kurul kararı da resmi internet sitesinde duyuruldu. Yayımlaan ilana göre;

Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,
a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

- Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun %50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;
- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir

Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA NASIL YAPILACAK?
Bireysel kredi kartı borçları 60 aya kadar yapılandırılabileceği kamuoyuna duyuruldu. Dönem borcunun asgari tutarını ödeyemeyen vatandaşlar, mevcut kredi kartı borç bakiyelerini 60 aya kadar taksitlendirebilecek. Her aya düşen taksit miktarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına ilave edilecek.

Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

YAPILANDIRMA İŞLEMİNDEN SONRA MECVUT KREDİ KARTI KULLANILABİLECEK Mİ?
Kredi kartında yapılandırılan meblağ dışında kalan bakiye kullanılabilecek.

Örneğin, 100 bin liranın borcun 50 bin lirası yapılandırıldığında kart sahipleri, kalan 50 bin liralık bakiyeyi kullanabilecek. Yapılandırılan borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artırılamayacak.

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