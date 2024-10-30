Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 26/09/2024 tarihli ve 10972 Sayılı Kararı ile,

a) Bireysel kredi kartlarına ilişkin olarak;

- Karar tarihi itibarıyla, dönem borcunun ödenmesi gereken asgarî tutarı ödenmemiş olan bireysel kredi kartlarının mevcut borç bakiyelerinin kart hamilleri tarafından talep edilmesi durumunda en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yapılandırılabilmesine; kredi kartı yapılandırma borcunun %50'si ödeninceye kadar ilgili bankaca kart hamiline tahsis edilen kredi kartlarının limitinin arttırılmamasına,

b) İhtiyaç kredilerine ilişkin olarak;

- Karar tarihinden önce kullandırılan ve Karar tarihi itibarıyla anapara ve/veya faiz ödemelerinin tahsili 30 günden fazla geciken ihtiyaç kredilerinin borç bakiyelerinin, borçlu tarafından işbu Karar tarihinden itibaren 1 yıl içerisinde talep edilmesi durumunda, en fazla 60 ay ile sınırlı olmak üzere yeniden yapılandırılabilmesine karar verilmiştir