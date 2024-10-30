Kredi kartı borçlarına 60 aya kadar yapılandırma: Kredi kartı borcu yapılandırma hangi tarihte ve nasıl yapılacak, koşulları neler?

Kredi kartı borcu yapılandırma konusu, gündemdeki önemini sürdürüyor. Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlanan vatandaşlar için 60 aya kadar biriken borçlarını yapılandırma fırsatı sunulacağı Resmi Gazete'de duyuruldu. Bu düzenlemeye göre, borçlu kişilerin yapılandırma başvurularını en geç 1 yıl içinde gerçekleştirmeleri gerekecek. Bu bağlamda, borcu olanlar kredi kartı borcu yapılandırma süreçlerini incelemeye başladı. Peki, kredi kartı borcu yapılandırma başvuruları başladı mı, ne zaman yapılacak, taksitlendirme hesaplaması nasıl gerçekleştirilecek?