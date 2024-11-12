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KREDİ KARTI BORCU YAPIALDNIRMA: 60 aya varan fırsat! Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç, yapılandırma nasıl yapılır?

Kredi kartı borcu yapılandırma işleminin şartları ve asgari ödeme oranı, taksitlendirme imkanından yararlanmak isteyen vatandaşlar tarafından mercek altına alındı. Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilme imkanına sahip olacak. Bu gelişme kapsamında borçlu vatandaşlar kredi kartı borcu yapılandırma işlemi ile ilgili ayrıntılar yakından takip ediyor. Peki, kredi kartı borcu 60 ay yapılandırma işlemi nasıl yapılacak, asgari ödeme oranı yüzde kaç?

Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:50 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 11:50
KREDİ KARTI BORCU YAPIALDNIRMA: 60 aya varan fırsat! Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç, yapılandırma nasıl yapılır?

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 26 Eylül'de yaptığı duyuruda, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ile finansal istikrarı sağlamak amacıyla atılan koordineli makro ihtiyati adımlar kapsamında, bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödemekte zorlananlara 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunulduğunu kamuoyunun bilgisine sundu. Kredi kartı borcu yapılandırma işlemine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından işlemler 1 Kasım 2024 itibarıyla başladı. Borcunu ödeyemeyen vatandaşlar kredi kartı yapılandırma işleminin nereden ve nasıl yapılacağına ilişkin konuları mercek altına aldı. İşte, 60 aya varan kredi kartı yapılandırma işlemi ve asgari ödeme tutarlarına ilişkin tüm ayrıntılar haberin devamında…

KREDİ KARTI BORCU YAPIALDNIRMA: 60 aya varan fırsat! Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç, yapılandırma nasıl yapılır?

KREDİ KARTI BORCU 60 AY YAPILANDIRMA BAŞVURULARI BAŞLADI!
Resmi Gazete'de yayınlanan karar kapsamında Bireysel kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borcunu ödeyemeyenler, 60 aya kadar biriken tutarı yapılandırabilme imkanı tanındı. Alınan kararla birlikte Kredi kartı borcu yapılandırma süreci 1 Kasım'dan itibaren başladı. Bu kapsamda borçlu vatandaşların 1 yıl içinde yapılandırma için başvuru işlemlerini tamamlaması gerekiyor.

KREDİ KARTI BORCU YAPIALDNIRMA: 60 aya varan fırsat! Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç, yapılandırma nasıl yapılır?

KREDİ KARTI BORCU YAPILANDIRMA ŞARTLARI NELER, TAKSİTLENDİRME NASIL YAPILIR?
Borçlu vatandaşlar 1 yıl içinde yapılandırma için başvurması gerektiği uygulama kapsamında, her aya düşen taksit tutarı, ilgili ayın asgari ödeme tutarına eklenecek ve yapılandırılan kredi kartı borcunun en az yarısı ödeninceye kadar ilgili bankadaki kredi kartı limiti artış işlemini yapamayacak. TCMB, bireysel kredi kartlarına uygulanan azami akdi faiz oranlarını kredi kartı dönem borcuna göre referans baz alarak farklılaştırdı.

KREDİ KARTI BORCU YAPIALDNIRMA: 60 aya varan fırsat! Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç, yapılandırma nasıl yapılır?

KREDİ KARTI BORCU ASGARİ ÖDEME ORANI YÜZDE KAÇ OLARAK BELİRLENDİ?
1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranları göz önünde bulundurulduğunda, Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 olarak belirlendi. Dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 4,55, 150 bin liranın üstündekiler için ise yüzde 4,75 ve 5,05 olarak uygulanacak.

KREDİ KARTI BORCU YAPIALDNIRMA: 60 aya varan fırsat! Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç, yapılandırma nasıl yapılır?

Dönem borcunun yüzde 20'si olan asgari ödeme oranında sınır tutar, 25 bin liradan 50 bin liraya yükseltildi. 50 bin lira ve altında olan kredi kartları için asgari ödeme oranı dönem borcunun yüzde 20'si olurken, 50 bin lira ve üzerinde olanlarda yüzde 40 olarak uygulanacak.

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