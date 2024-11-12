KREDİ KARTI BORCU YAPIALDNIRMA: 60 aya varan fırsat! Kredi kartı borcu asgari ödeme oranı yüzde kaç, yapılandırma nasıl yapılır?

KREDİ KARTI BORCU ASGARİ ÖDEME ORANI YÜZDE KAÇ OLARAK BELİRLENDİ?

1 Kasım itibarıyla yürürlüğe giren oranları göz önünde bulundurulduğunda, Türk lirası kredi kartı işlemlerinde dönem borcu 25 bin liranın altında olanlar için azami akdi faiz oranı yüzde 3,5, azami gecikme faiz oranı ise yüzde 3,8 olarak belirlendi. Dönem borcu 25 bin ila 150 bin lira arasında olanlar için bu oranlar sırasıyla yüzde 4,25 ve yüzde 4,55, 150 bin liranın üstündekiler için ise yüzde 4,75 ve 5,05 olarak uygulanacak.