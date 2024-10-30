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KURULUŞ OSMAN 168.BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 168. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'i buluşturan tarih dizisinde bu hafta yaşanacaklar heyecanla bekleniyor. Holafira ve Orhan'ın kavuşması bir tarafı mutlu ederken diğer taraf için büyük bir savaşın başlangıcı olmuştur. Osman Romalılarla savaşı devam etmektedir. Osman Bey'in savaşlarını, zaferlerini ve bir devletin kuruluşunu konu alan dizi bu akşam ekranlara geliyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça kesintisiz full HD

Giriş Tarihi: 30.10.2024 17:43 Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:45
KURULUŞ OSMAN 168.BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

Kuruluş Osman yeni bölüm izle araştırmaları başladı. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunu anlatan dizide Burak Özçivit Osman Bey'e hayat veriyor. Hikayesi atmosferi ve başarılı kadrosuyla adeta büyüleyen dizinin yeni bölümü için ekran başında yerler alındı. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça

KURULUŞ OSMAN 168.BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

KURULUŞ OSMAN 168. BÖLÜM İZLE

30 Ekim 2024 tarihli dizinin yeni bölümünü aşağıdaki linkten takip edebilirsiniz:

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM İZLE EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

KURULUŞ OSMAN 168.BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

KURULUŞ OSMAN SON BÖLÜM ÖZETİ

SÖĞÜT'TE BÜYÜK İSYAN

Uç topraklarda artık kılıçlar çekildi. Osman Bey'in bütün tuzaklardan kurtulması Lucas'ı da Karesi Bey'i de çok öfkelendirir. Lucas, Osman Bey'i alt etmek için yeni bir hamlesi olduğunu söyler. Karesi Bey bu hamlede nasıl bir rol oynayacaktır? Kayı Obası'nda düğün toyu sürerken Lucas yapacağını yapmış, Söğüt'te ki Rum ahaliyi kışkırtarak büyük bir isyan ateşi yakmıştır, haber toya yıldırım gibi düşer. Osman Bey isyan ataşını söndürmek için nasıl bir hamle yapacaktır?

KURULUŞ OSMAN 168.BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

OSMAN BEY İKİ ATEŞ ARASINDA

Lucas bir yandan Söğüt'te isyan ateşini yakmışken öte yanda ordusunu Karadin Kalesi hududuna dayamıştır. Bir tarafta isyanı bastırmaya çalışan Osman Bey, Karadin Kalesi'nin haberini alır. İki ateş arasında kalan Osman Bey bu cendereden nasıl çıkacaktır?

KURULUŞ OSMAN 168.BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

ORHAN BEY VE HOLOFİRA'NIN DÜĞÜN TOYUNDA NELER YAŞANACAK?

Osman Bey ve alpları kendilerine kurulan tuzaktan kurtulmuştur. Lucas'ın adamları tarafından köşeye sıkıştırılan Orhan Bey ve Holofira ise nasıl bir hamleyle kurtulacaklardır?

Orhan ve Holofira'nın evlenmesinin önünde artık hiçbir engel kalmamıştır. Osman Bey oğlu için anlı şanlı bir düğün toyu kuracaktır, bütün obada düğün telaşı başlar.

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