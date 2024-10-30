KURULUŞ OSMAN 168.BÖLÜM İZLE: ATV ile Kuruluş Osman yeni bölüm kesintisiz izle ekranı

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman bu akşam 168. bölümüyle ekranlara geliyor. Başrollerinde Burak Özçivit ve Özge Törer'i buluşturan tarih dizisinde bu hafta yaşanacaklar heyecanla bekleniyor. Holafira ve Orhan'ın kavuşması bir tarafı mutlu ederken diğer taraf için büyük bir savaşın başlangıcı olmuştur. Osman Romalılarla savaşı devam etmektedir. Osman Bey'in savaşlarını, zaferlerini ve bir devletin kuruluşunu konu alan dizi bu akşam ekranlara geliyor. İşte Kuruluş Osman son bölüm izle tek parça kesintisiz full HD