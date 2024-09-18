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Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Eylül ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 6. Sezonuyla ekranlara geri dönecek. Dizi yeni sezona yeni hikayelerle hazırlanırken birçok oyuncuyu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sevilen dizisinin yeni sezon tarihi merak edilirken Çarşamba akşamının zirvedeki isminin bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olup olmayacağı araştırılıyor. Tarihteki mücadeleleri anlatırken başarılı senaryosu ve oyunculuklarıyla tüm Türkiye ve dünyada ilgiyle takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı

Giriş Tarihi: 18.09.2024 19:34 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 19:43
Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Eylül ATV yayın akışı

18 Eylül Çarşamba akşamı ATV yayın akışıyla Kuruluş Osman dizisinin bu akşam başlayıp başlamayacağı araştırılmaya başladı. Başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı dizinin yeni sezonunda yaşanacaklar ilgiyle takip edilirken yayın günü de bekleniyor. Peki Kuruluş Osman bugün var mı?

Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Eylül ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN BU AKŞAM VAR MI?

Kuruluş Osman 6. sezonun ne zaman başlayacağı izleyeciler tarafından araştırılıyor. Yeni sezon çekimlerine başlayan dizinin yeni sezonu bu akşam yayın akışında yer almıyor. ATV ekranlarında saat 20.00'de Oktay Kaynarca sunumuyla ekranlara gelen Alan programı final bölümüyle yayınlanacak.

Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Eylül ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN YENİ SEZON NE ZAMAN?

Yapımını Bozdağ Fi̇lm'in üstlendiği, proje tasarım ve yapımcılığını Mehmet Bozdağ'ın yaptığı, başrolünde Burak Özçivit'in yer aldığı Kuruluş Osman'ın Türkiye ve dünyada büyük ilgi görüyor.

Tarihe ışık tutan Kuruluş Osman'ın yeni sezonuyla yakında atv ekranlarında yer alacağı yayınlanan fragmanla duyuruldu.165. bölüm tarihi ise henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Eylül ATV yayın akışı

ATV YAYIN AKIŞI (18 EYLÜL)

  • 08.00 - Kahvaltı Haberleri
  • 10.00 - Sen Anlat Karadeniz
  • 13.00 - atv Gün Ortası
  • 14.00 - Görevimiz Tatil
  • 16.00 - Kardeşlerim
  • 19.00 - atv Ana Haber
  • 20.00 - Alan
Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Eylül ATV yayın akışı

KURULUŞ OSMAN SEZON FİNALİNDE NE OLDU?
Karacelasun intikam yeminleri eder. Üstat Gera ve Karacelasun birlikte hareket edecektir. Osman Bey'in oğlu Alaeddin'i öldürme planları yaparlar. Alaeddin'i öldürebilmek için nasıl bir oyun kurarlar?
Alaeddin'in esir tutulduğunu öğrenen Bala Hatun, Uç Pazar'ı basar. Saadet Hatun'la karşı karşıya gelirler. Bu restleşmenin sonu nereye varacaktır?

Karacelasun, Orhan Bey'le karşı karşıya gelir. Aralarındaki vuruşma devam ederken Osman Bey'in ortaya çıkışıyla Karacelasun iyice köşeye sıkışır. Osman Bey Karacelasun'u ele geçirebilecek midir?
Orhan Bey Holofira'yla evlenmek istediğini annesine net bir şekilde söyler. Orhan Bey Holofira'yla evlenmek için neleri göze alacaktır? Malhun Hatun Holofira'ya içini döker.

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