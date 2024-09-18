Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? İşte 18 Eylül ATV yayın akışı

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman 6. Sezonuyla ekranlara geri dönecek. Dizi yeni sezona yeni hikayelerle hazırlanırken birçok oyuncuyu da kadrosuna katmaya hazırlanıyor. Sevilen dizisinin yeni sezon tarihi merak edilirken Çarşamba akşamının zirvedeki isminin bu akşam yeni bölümüyle ekranlarda olup olmayacağı araştırılıyor. Tarihteki mücadeleleri anlatırken başarılı senaryosu ve oyunculuklarıyla tüm Türkiye ve dünyada ilgiyle takip ediliyor. Peki, Kuruluş Osman bugün var mı, yeni bölüm ne zaman? 18 Eylül ATV yayın akışı