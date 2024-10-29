KYK BURS SONUCU SORGULAMA E-DEVLET: 2024-2025 GSB KYK burs ve kredi başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) burs ve kredi sonuçları için geri sayım başladı. Yurt süreci ardından eğitim desteği almak adına başvuruda bulunan adaylar toplu ödemeler öncesinde yükseköğretim bursu veya kredisi alıp alamayacaklarını kontrol edecek. KYK burs başvuru sonuçları sorgulama e-devlet ekranı erişime açıldıktan sonra banka hesabı işlemleri gündemde olacak. Peki; 2024-2025 KYK burs sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, nereden öğrenilir? İşte, detaylar...