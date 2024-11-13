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KYK Burs/Kredi Ödeme Günleri 2024-2025: KYK ilk burs/kredi ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK burs/kredi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan bursiyerler ilk KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. KYK burs ve kredi ödemeleri hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, 2024-2025 GSB ödeme takvimi ile ilk KYK burs/kredi ödemesi ne zaman yatırılacak, güncel burs/kredi ücretleri ne kadar?

Giriş Tarihi: 13.11.2024 09:49 Güncelleme Tarihi: 13.11.2024 09:49
KYK Burs/Kredi Ödeme Günleri 2024-2025: KYK ilk burs/kredi ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK burs ve kredi sonuçlarının 6 Kasım'da açıklanmasının ardından, burs almaya ahk kazanan öğrenciler dört gözle ödemelerin hesaplarına yatırılmasını bekliyor. Lisans, ön lisans ve doktora öğrencileri ''KYK ilk burs ödemeleri ne zaman yatacak?'' sorusunu arama motorlarında mercek altına aldı. İşte, 2024-2025 GSB KYK burs/kredi ödeme tarihleri ile ilişkin ayrıntılar haberin devamında...

KYK Burs/Kredi Ödeme Günleri 2024-2025: KYK ilk burs/kredi ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK İLK BURS NE ZAMAN YATACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın resmi internet sayfasında yer alan bilgilere göre, burs-kredi başvurusu yaparak taahhütnamesini onaylayan yükseköğrenim öğrencileri burs-kredileri almaya hak kazanacak.

İlk defa burs/ kredi alacak öğrencilere, müracaat ettikleri öğretim yılı başı olan ekim ayından başlamak üzere normal öğrenim süresince ödemeleri gerçekleştirilmektedir.

Hak sahibi öğrencilere, T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre her ayın 6 ve 10'uncu günleri arasında ödeme yapılacak.

KYK Burs/Kredi Ödeme Günleri 2024-2025: KYK ilk burs/kredi ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK TOPLU BURS/KREDİ ÖDEMESİ NE ZAMAN?

Geçtiğimiz sene KYK burs/kredi almaya hak kazanan öğrencilere, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 3 aylık toplu ödeme yapılmıştı.

Ancak henüz Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan bu sene de 3 aylık toplu ödeme yapılacağına ilişkin rhenüz resmi bir açıklama yapılmadı.

KYK Burs/Kredi Ödeme Günleri 2024-2025: KYK ilk burs/kredi ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

2025 KYK BURS VE KREDİ MİKTARI NE KADAR?

2024 yılı ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere KYK burs ve kredi miktarı, lisans öğrencileri için 2.000 TL, yüksek lisans için 4.000 TL, doktora öğrencileri için ise 6.000 TL olarak belirlenmişti.

2025 yılı KYK burs ve kredi miktarı ise henüz açıklanmadı. Burs/krediler için yeni ücretlerin yılbaşından önce kamuoyuna duyurulması planlanıyor.

KYK Burs/Kredi Ödeme Günleri 2024-2025: KYK ilk burs/kredi ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

T.C. KİMLİK NUMARASINA GÖRE KYK BURS VE KREDİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILACAK?

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamaya göre KYK burs ve kredileri, öğrencilerin T.C. kimlik numaralarının son rakamına göre yatırılacak.

Buna göre, T.C. kimlik numarasının sonu "0" ve "2" olan öğrenciler ödemelerini ilk gün alacak.

Son hanesi "4" ve "6" olanlar ikinci gün ödemelerini alırken, "8" ile biten öğrenciler üçüncü gün burs/kredi ödemelerine erişebilecek.

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