KYK Burs/Kredi Ödeme Günleri 2024-2025: KYK ilk burs/kredi ne zaman yatacak, 3 aylık toplu ödeme tarihleri belli oldu mu?

KYK burs/kredi ödeme tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kesmeden devam ediyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından sağlanan burs ve kredi sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından, Burs ve öğrenim kredisi almaya hak kazanan bursiyerler ilk KYK ödemelerinin ne zaman yapılacağını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. KYK burs ve kredi ödemeleri hak sahiplerinin T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre belirlenen günlerde öğrencilerin hesaplarına yatırılıyor. Peki, 2024-2025 GSB ödeme takvimi ile ilk KYK burs/kredi ödemesi ne zaman yatırılacak, güncel burs/kredi ücretleri ne kadar?