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MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 20 Eylül Cuma MasterClass ödülü ne, hangi yarışmacı kazandı?

Masterchef Türkiye'de bu akşam sezonun ilk Masterclass'ı gerçekleşiyor. Danilo, Mehmet ve Şomer Şef'in risotto, balık ve et pişirmenin inceliklerini öğrettiği bu eğitimin sonunda yarışmacılara bir ödül oyunu oynatılacak. Bu eğitimlerde öğrendiklerini kullanan yarışmacılardan en başarılı olanı ödülün sahibi olacak. Peki, bu akşam Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterClass'ı kazanan yarışmacı...

Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:55 Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:00
MasterChef MasterClass’ı kim kazandı? 20 Eylül Cuma MasterClass ödülü ne, hangi yarışmacı kazandı?

20 Eylül Cuma akşamı Masterchef Türkiye'de Masterclass oynanıyor. Şeflerin pişirme tekniklerinden püf noktaları öğrenen yarışmacılar eğitimin sonunda bir ödülü oyunu oynayacak. Yarışmanın takipçileri bu akşam ödül oyununu kimin kazanacağı merakla bekliyor. İşte Masterchef Masterclass kazananı...

MasterChef MasterClass’ı kim kazandı? 20 Eylül Cuma MasterClass ödülü ne, hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF'TE MASTERCLASS'I KİM KAZANDI?

MasterChef'te MasterClass ile Danilo Şef Risotto, Somer Şef et ve Mehmet Şef ise balık pişirmenin püf noktalarını anlattı. Şefler MasterClass gecesinde yarışmacılardan 'az-orta pişmiş bonfile', parmesanlı risotto, pul patlatma yapmalarını istedi.

MasterChef MasterClass’ı kim kazandı? 20 Eylül Cuma MasterClass ödülü ne, hangi yarışmacı kazandı?

Masterclass eğitimini kazanan yarışmacı henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MasterChef MasterClass’ı kim kazandı? 20 Eylül Cuma MasterClass ödülü ne, hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCLASS ÖDÜLÜ NE?

MasterChef Türkiye'de MasterClass eğitimi kadar verilecek ödül de merak ediliyor. Ödül henüz belli olmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

MasterChef MasterClass’ı kim kazandı? 20 Eylül Cuma MasterClass ödülü ne, hangi yarışmacı kazandı?

MASTERCHEF ELEME POTASI

Şirin

Kerem

Yudum

Beyza

Erim

Zübeyde

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