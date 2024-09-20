MasterChef MasterClass'ı kim kazandı? 20 Eylül Cuma MasterClass ödülü ne, hangi yarışmacı kazandı?
Masterchef Türkiye'de bu akşam sezonun ilk Masterclass'ı gerçekleşiyor. Danilo, Mehmet ve Şomer Şef'in risotto, balık ve et pişirmenin inceliklerini öğrettiği bu eğitimin sonunda yarışmacılara bir ödül oyunu oynatılacak. Bu eğitimlerde öğrendiklerini kullanan yarışmacılardan en başarılı olanı ödülün sahibi olacak. Peki, bu akşam Masterchef Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı? İşte MasterClass'ı kazanan yarışmacı...
Giriş Tarihi: 20.09.2024 22:55
Güncelleme Tarihi: 20.09.2024 23:00