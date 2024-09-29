MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

YÜZDE 25'İ ANCAK DOLDURULDU

Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Okulların açıldığı hafta itibarıyla bu süreç başladı fakat iş gücü uyum programı bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. Bu yüzden okullarımızda birkaç hafta içinde bu sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen başvuru sayısı çok az oldu. Yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bazı illerde tamamı, bazı illerde çok azı ama toplamda yüzde 25 oldu. Bu talep eksikliğinden dolayı başlayıp devam etmeyenlerden çıkan eksikliklerden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı.