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MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

MEB 30 bin temizlik personeli alımı sonuçları 2024 ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında okullardaki temizlik personeli istihdamı konusuna değinmiş ve 30 bin ilave personel alımı yapılacağını belirtmişti. Konuya dair bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır? MEB 30 bin temizlik personel alımı sonuçları 2024 sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 29.09.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 11:43
MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

MEB personel alımı sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir soruları başvurularını gerçekleştiren adaylar tarafından merak ediliyor. İŞKUR TYP başvuru ekranı üzerinden alınan başvurular kapsamında 30 bin personel bakanlık bünyesinde istihdam edilecek. İl il açılan kontenjanlara başvuran adaylar, 'MEB 30 bin temizlik personeli başvuru sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?' sorularına yanıt arıyor. Peki, Peki, 2024 MEB okullarda 30 bin temizlik personeli başvuruları sonuçları belli oldu mu? MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 ilişkin detaylar;

MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir canlı yayında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtladı.

Okullardaki temizlik personeli istihdamı konusunda değinen Bakan Tekin, Pazartesi itibarıyla 30 bin ilave personel alımı hakkı tanınacağını duyurdu.

MEB 30 bin temizlik personel alım için başvuru başlangıç ve bitiş tarihleri illere göre farklılık gösterdi. Adaylar başvuruda bulunacağı ilin başvuru tarihlerini göz önünde bulundurarak İŞKUR TYP ekranı üzerinde başvuruda bulundu.

MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

MEB TEMİZLİK PERSONELİ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı temizlik personeli sonuçları henüz belli olmadı. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

YÜZDE 25'İ ANCAK DOLDURULDU
Tekin, okullarda temizlikle ilgili konuyu çözmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının haftada 3 gün 120 bin personel görevlendireceğini aktararak, şöyle devam etti:

"Okulların açıldığı hafta itibarıyla bu süreç başladı fakat iş gücü uyum programı bu projeye başvuru çok sınırlı kaldı. Bu yüzden okullarımızda birkaç hafta içinde bu sorunu çözemedik. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen başvuru sayısı çok az oldu. Yüzde 25'i ancak doldurulabildi. Bazı illerde tamamı, bazı illerde çok azı ama toplamda yüzde 25 oldu. Bu talep eksikliğinden dolayı başlayıp devam etmeyenlerden çıkan eksikliklerden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı.

MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

AKAN TEKİN AÇIKLAMASI!

"Çok tartışılıyor bu günlerde. Yeni eğitim öğretim yılı hayırlı olsun. Önce şu konuyu netleştirelim. 45 bine yakın okulumuzda kadrolu temizlik elemanımız mevcut. Kalan okullarda taşeronlar üzerinden hallediyorduk. Taşeronlar kadroya geçtikten sonra sorun başladı. 120 bin personel yarı zamanlı görevlendirildi. Bu projeye iş gücü uyum projesine başvuru çok sınırlı kaldı. 120 bin istihdam alanı oluşturulmasına rağmen yüzde 25'i anca doldurulabildi."

"Bu talep eksikliklerinden dolayı okullarımızda böyle bir sıkıntı ortaya çıktı. Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin temizlik personeli alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz."

"Pazartesi itibarıyla Çarşamba günü 30 bin personel alınacak. Gelecek hafta ilave personel ile sorunu çözeceğiz. 30 bin temizlik personeli alınacak.",

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