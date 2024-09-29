MEB 30 bin personel alımı sonuçları 2024 | MEB temizlik personeli alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır?

MEB 30 bin temizlik personeli alımı sonuçları 2024 ile ilgili son dakika gelişmeleri takip ediliyor. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, katıldığı bir televizyon programında okullardaki temizlik personeli istihdamı konusuna değinmiş ve 30 bin ilave personel alımı yapılacağını belirtmişti. Konuya dair bir açıklama da Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Vedat Işıkhan'dan geldi. Peki, MEB personel alımı sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak ve nasıl sorgulanır? MEB 30 bin temizlik personel alımı sonuçları 2024 sorgulama ekranı