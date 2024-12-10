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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyle buluşan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı, 27. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Diziye ilgi devam ederken, izleyiciler bir yandan da Mehmed Fetihler Sultanının 28. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Kenan Çoban gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi, merakla beklenen yeni bölümünde izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlandı mı gelecek hafta dizide neler olacak?

Giriş Tarihi: 10.12.2024 23:55 Güncelleme Tarihi: 10.12.2024 23:55
Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin 28. bölüm fragmanı, dizi hayranları tarafından merakla araştırılmaya başlandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan tarih temalı dizinin yeni bölümüne ait ipuçları ve kareler görmek isteyen izleyiciler, fragmanın yayınlanıp yayınlanmadığını sorguluyor. İşte, ayrıntılar...

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI 28. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Her hafta Salı günleri ekranlara gelen yapımın yeni bölüm fragmanı yayında

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

MEHMED: FETİHiLER SULTANI SON BÖLÜM İZLE

Mehmed: Fetihler Sultanı yeni bölümü ile 9 Aralık Salı akşamı TRT 1 ekranlarında izleyicisi ile buluştu.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.trt1.com.tr/diziler/mehmed-fetihler-sultani

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

MEHMED FETİHLER SULTANI KONUSU NEDİR?

Mehmed Fetihler Sultanı Dizisi, Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han'ın Bursa'ya çekilmesi ve yerine oğlu Şehzade Mehmed'in geçmesiyle başlıyor. Genç ve tecrübesiz olarak görülen Mehmed, tahta çıktıktan sonra ilk büyük mücadelesini, Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı veriyor.

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?
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