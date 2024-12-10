Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı yayınlandı mı? TRT 1 Mehmed Fetihler Sultanı fragmanı ile haftaya neler olacak?

TRT 1 ekranlarında her Salı akşamı izleyiciyle buluşan tarihi dizi Mehmed Fetihler Sultanı, 27. bölümüyle izleyenlerinin karşısına çıktı. Diziye ilgi devam ederken, izleyiciler bir yandan da Mehmed Fetihler Sultanının 28. bölüm fragmanının yayınlanıp yayınlanmadığını araştırıyor. Başrollerini Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Sinan Albayrak ve Kenan Çoban gibi ünlü isimlerin paylaştığı dizi, merakla beklenen yeni bölümünde izleyenlere heyecan dolu anlar yaşatacak. Peki, Mehmed Fetihler Sultanı 28. bölüm fragmanı TRT 1 ekranlarında yayınlandı mı gelecek hafta dizide neler olacak?