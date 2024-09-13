Mevlid Kandili nedir, anlamı ve önemi ne ifade eder? Mevlid Kandili’nde ne oldu? İşte anlamı, önemi ve faziletleri
Dinimizde oldukça mühim bir yer tutan Mevlid Kandili anlamı ve önemi ile gündeme geldi. Mevlid Kandili, Hz. Muhammed Mustafa'nın (s.a.v.) dünyaya gelişinin yıl dönümüdür. Kandil gecesinin anlamı ve önemi için eller semaya yükselecek, zikirler çekilecek ve dualar edilerek bu önemli gece en verimli şekilde değerlendirilecek. Peki, Mevlid Kandili'nde ne oldu, anlamı nedir, neden kutlanır? İşte, Mevlid Kandili anlamı, önemi ve faziletleri...
Giriş Tarihi: 13.09.2024 09:39
Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 09:39