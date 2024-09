Tövbe Etmek

Tövbe ve istiğfarda bulunmak bir Müslüman için yapılabilecek en hayırlı amellerdendir. Özellikle kandil geceleri tövbe etmek her zamankinden daha elzemdir. Peygamber Efendimiz'in doğumu vesilesiyle bu özel günde günahlardan tövbe ederek Yüce Allah'a sığınmak her Müslüman'ın yapması gereken bir iştir.

Hazret-i Peygamber: "Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim..." (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

Dua Etmek

Bir mümin her gününü ve her saatini dua ederek geçirmelidir. Ancak kandil geceleri dua etmenin her zamankinden daha büyük önem taşıdığı bir vakittir. Bu mübarek gün ve gecelerde dua ve dilek kapılarının açık olduğu bilinir. Dolayısıyla tüm bu ibadetlerle birlikte dua etmek, hamd ve şükür halinde olmak gerekir.

Sadaka Vermek

Allah rızası için sadaka vermek her zaman hayırlı bir iştir ancak kandillerde daha büyük önem kazanır. Yardıma muhtaç kimselere sadaka vermek ve hayırda bulunmak Mevlid Kandili'ni mümine yakışır şekilde geçirmenin anahtarıdır.