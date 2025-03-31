Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati

Bayram dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluş gibi bazı işletmelerin çalışma saatleri de değişiklik gösterdi. Bayramın birinci günü zincir marketlerde açılış saati ileri alındı. Bazı marketler saat 10:00'da kapılarını açarken bazıları 12:00'de faaliyete başladı. Hal böyle olunca, bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor ve kapanıyor gibi sorular akıllara geldi. İşte 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış ve kapanış saatleri.