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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati

Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati

Bayramda ev ihtiyaçları için markete gitmek isteyen ancak zincir marketlerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, bayramda marketlerin bayram çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda bugün marketler açık mı, A101, BİM, Migros, ŞOK kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu yanıt arıyor. İşte 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış ve kapanış saatleri…

Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:24
Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati

Bayram dolayısıyla pek çok kurum ve kuruluş gibi bazı işletmelerin çalışma saatleri de değişiklik gösterdi. Bayramın birinci günü zincir marketlerde açılış saati ileri alındı. Bazı marketler saat 10:00'da kapılarını açarken bazıları 12:00'de faaliyete başladı. Hal böyle olunca, bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK kaçta açılıyor ve kapanıyor gibi sorular akıllara geldi. İşte 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış ve kapanış saatleri.

Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI, KAPALI MI?

Geçen yıllarda zincir marketler, Ramazan Bayramı'nın 1. gününde kapalı olurken, 2. ve 3. günlerinde faaliyet göstermişti.

Bu yıl da bayramın birinci günü olan 30 Mart Pazartesi günü zincir marketler normal saatlerinden daha geç açıldı.

Bugün bayramın ikinci günü olması sebebiyle çalışma düzeninin normale dönmesi bekleniyor.

Bu yılın çalışma saatleri için, ilgili marketlerin şubelerinden veya müşteri hizmetlerinden bilgi almak gerekiyor. Yerel marketler için de durumun değişken olabileceğini unutmamak gerekir.

Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati

YEREL MARKETLER VE BAKKALLAR AÇIK MI?
Yerel marketler ve bakkalların Ramazan Bayramı çalışma saatleri, almış oldukları karara göre değişkenlik göstermektedir. Dolayısıyla bu durumla ilgili detaylar için yerel marketlerin ve bakkalların telefon numaralarından arayıp bilgi almak daha doğru olacaktır.

Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati

A101, ŞOK, BİM ÇALIŞMA SAATLERİ
A101, ŞOK, BİM marketleri normal günlerde haftanın 7 günü saat 09.00 - 21.00 saatleri arasında açık olmaktadır.

Migros ise 09.00-22.00 arası faaliyet göstermektedir.