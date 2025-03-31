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Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati
Bugün marketler açık mı, bayramda A101, BİM, ŞOK marketler kaçta açılıyor ve kapanıyor? 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış saati
Bayramda ev ihtiyaçları için markete gitmek isteyen ancak zincir marketlerin kapalı olduğunu gören vatandaşlar, bayramda marketlerin bayram çalışma saatleri hakkında araştırma yapıyor. Bu kapsamda bugün marketler açık mı, A101, BİM, Migros, ŞOK kaçta açılıyor ve kapanıyor sorusu yanıt arıyor. İşte 31 Mart bayramın ikinci günü market açılış ve kapanış saatleri…
Giriş Tarihi: 31.03.2025 09:20
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 09:24