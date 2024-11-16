MİLLİ MAÇ GÜNÜ! 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye – Galler maçı için heyecan dorukta! Ay-yıldızlı Milli Takımımız, tarihi bir fırsatla karşı karşıya. Galler'le oynayacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye'nin A Grubu'na yükselme yolundaki kaderini belirleyecek. Milli takımımız, Galler'i yenerek grup liderliğini elde etmeyi ve üst lige yükselmeyi hedefliyor. Bu önemli mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan izlenebileceğini araştırmaya başladı. Peki, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?