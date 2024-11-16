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MİLLİ MAÇ GÜNÜ! 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

UEFA Uluslar Ligi'ndeki Türkiye – Galler maçı için heyecan dorukta! Ay-yıldızlı Milli Takımımız, tarihi bir fırsatla karşı karşıya. Galler'le oynayacağı bu kritik karşılaşma, Türkiye'nin A Grubu'na yükselme yolundaki kaderini belirleyecek. Milli takımımız, Galler'i yenerek grup liderliğini elde etmeyi ve üst lige yükselmeyi hedefliyor. Bu önemli mücadeleyi kaçırmak istemeyen futbolseverler, Türkiye-Galler maçının ne zaman oynanacağını, saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan izlenebileceğini araştırmaya başladı. Peki, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

Giriş Tarihi: 16.11.2024 07:49 Güncelleme Tarihi: 16.11.2024 07:49
MİLLİ MAÇ GÜNÜ! 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı için geri sayım başladı! Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında, ay-yıldızlı milli takımımız Galler'i evinde konuk edecek. Milyonlarca futbolsever, Türkiye-Galler karşılaşmasını heyecanla beklerken, bu kritik mücadele büyük bir öneme sahip. Ay-yıldızlılar, Galler'i mağlup ederek gruptaki liderliğini pekiştirmeyi ve üst gruba yükselmeyi hedefliyor. Peki, 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü? İşte, millilerin maç takvimi...

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Türkiye ile Galler arasındaki mücadele, 16 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak karşılaşma TV8 kanalından canlı ve şifresiz yayınla izlenebilecek.

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

MİLLİ MAÇ GÜNÜ! 2024-25 UEFA Uluslar Ligi Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda, bugün mü?

TÜRKİYE GALLER'İ YENERSE ÜST GRUBA ÇIKIYOR!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele eden takımlar, gruplarını lider tamamlamaları halinde A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Şu ana kadar oynanan 4 maç sonucunda Türkiye, topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Galler ise 8 puanla ikinci sırada yer alarak Türkiye'yi takip ediyor.

Eğer A Milli Takım, Galler'i mağlup ederse, aradaki puan farkı 5'e çıkacak ve Galler'in Türkiye'yi puan sıralamasında geçme şansı kalmayacak. Böylece son maçlar öncesinde Türkiye'nin A Ligi'ne yükselme yolu büyük ölçüde açılacak. Ancak Türkiye'nin Galler'e yenilmesi durumunda, Galler 1 puan farkla Türkiye'nin önüne geçecek ve son maçlar öncesinde avantajı elinde bulunduracak.

Olası bir berabere sonuçta ise grup lideri, son maçların ardından belli olacak. Türkiye, son maçta Karadağ ile karşılaşırken, Galler İzlanda ile oynayacak. Eğer Türkiye Galler karşısında galip gelirse, A Ligi'ne yükselme şansını elde edecek ve grup liderliğini garantileyecek.

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