MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

TÜRKİYE GALLER'İ YENERSE NE OLACAK?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele eden takımlar, gruplarını lider tamamlamaları halinde A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Şu ana kadar oynanan 4 maç sonucunda Türkiye, topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Galler ise 8 puanla ikinci sırada yer alarak Türkiye'yi takip ediyor.

Eğer A Milli Takım, Galler'i mağlup ederse, aradaki puan farkı 5'e çıkacak ve Galler'in Türkiye'yi puan sıralamasında geçme şansı kalmayacak. Böylece son maçlar öncesinde Türkiye'nin A Ligi'ne yükselme yolu büyük ölçüde açılacak. Ancak Türkiye'nin Galler'e yenilmesi durumunda, Galler 1 puan farkla Türkiye'nin önüne geçecek ve son maçlar öncesinde avantajı elinde bulunduracak.

Olası bir berabere sonuçta ise grup lideri, son maçların ardından belli olacak. Türkiye, son maçta Karadağ ile karşılaşırken, Galler İzlanda ile oynayacak. Eğer Türkiye Galler karşısında galip gelirse, A Ligi'ne yükselme şansını elde edecek ve grup liderliğini garantileyecek.