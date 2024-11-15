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MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleşecek Türkiye – Galler maçı için nefesler tutuldu! AY-yıldızlı milli takımımız ligde ilk kez A grubuna yükselebilmek için Galler ile son derece kritik maça çıkacak. A Milli Takım gruptaki lider konumunu Galler galibiyetiyle taçlandırarak üst gruba geçmeyi hedefliyor. Peki Milli maç heyecanını kaçırmadan ortak olmak isteyen vatandaşlar müsabakanın ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve yayın kanalını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 15.11.2024 11:07 Güncelleme Tarihi: 15.11.2024 11:07
MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi Türkiye - Galler maçı için geri sayım heyecanı başladı! Uluslar Ligi'nin beşinci haftasında ay-yıldızlı ekip Galler'i konuk edecek. Milyonlarca vatandaş milli maç heyecanının dolu dolu yaşanacağı Türkiye Galler mücadelesi için nefeslerini tuttu. Peki, Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi, ana kadro belli oldu mu? İşte, millilerin maç takvimi haberin devamında...

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Takım, UEFA Uluslar Ligi'nde beşinci maçında Galler ile karşı karşıya geliyor. Ay-yıldızlı ekip, son olarak İzlanda deplasmanında 4-2'lik galibiyet alarak bu kritik karşılaşma öncesinde moral buldu.

Türkiye ile Galler arasındaki mücadele, 16 Kasım Cumartesi günü saat 22:00'de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda oynanacak.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

16 Kasım Cumartesi günü saat 20:00'de başlayacak karşılaşma EXXEN ve TV8 kanalından canlı olarak izlenebilecek.

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

GALLER KARŞISINDAKİ A MİLLİ TAKIM KADROSU

A Milli Takım'ın Galler maçı kadrosunda şu futbolcular bulunuyor:

Kaleci: Altay Bayındır (Manchester United), Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (RAMS Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Abdülkerim Bardakçı (Galatasaray), Mert Müldür, Samet Akaydın (Fenerbahçe), Emirhan Topçu (Beşiktaş), Eren Elmalı (Trabzonspor), Merih Demiral (Al-Ahli), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Zeki Çelik (Roma)

Orta saha: Doğucan Haspolat (Westerlo), Hakan Çalhanoğlu (İnter Milan), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Kaan Ayhan (Galatasaray), Okay Yokuşlu (Trabzonspor), Orkun Kökçü (Benfica)

Forvet: Ahmet Kutucu (ikas Eyüpspor), Arda Güler (Real Madrid), Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün (Galatasaray), Bertuğ Yıldırım (Getafe), Enes Ünal (Bournemouth), Eren Dinkci (Freiburg), Kerem Aktürkoğlu (Benfica), Semih Kılıçsoy (Beşiktaş)

MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

TÜRKİYE GALLER'İ YENERSE NE OLACAK?

UEFA Uluslar Ligi B Ligi'nde mücadele eden takımlar, gruplarını lider tamamlamaları halinde A Ligi'ne yükselme hakkı kazanacak. Şu ana kadar oynanan 4 maç sonucunda Türkiye, topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Galler ise 8 puanla ikinci sırada yer alarak Türkiye'yi takip ediyor.

Eğer A Milli Takım, Galler'i mağlup ederse, aradaki puan farkı 5'e çıkacak ve Galler'in Türkiye'yi puan sıralamasında geçme şansı kalmayacak. Böylece son maçlar öncesinde Türkiye'nin A Ligi'ne yükselme yolu büyük ölçüde açılacak. Ancak Türkiye'nin Galler'e yenilmesi durumunda, Galler 1 puan farkla Türkiye'nin önüne geçecek ve son maçlar öncesinde avantajı elinde bulunduracak.

Olası bir berabere sonuçta ise grup lideri, son maçların ardından belli olacak. Türkiye, son maçta Karadağ ile karşılaşırken, Galler İzlanda ile oynayacak. Eğer Türkiye Galler karşısında galip gelirse, A Ligi'ne yükselme şansını elde edecek ve grup liderliğini garantileyecek.

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