MİLLİ MAÇ TAKVİMİ: Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı şifresiz kanalda mı yayınlanacak?

UEFA Uluslar Ligi kapsamında gerçekleşecek Türkiye – Galler maçı için nefesler tutuldu! AY-yıldızlı milli takımımız ligde ilk kez A grubuna yükselebilmek için Galler ile son derece kritik maça çıkacak. A Milli Takım gruptaki lider konumunu Galler galibiyetiyle taçlandırarak üst gruba geçmeyi hedefliyor. Peki Milli maç heyecanını kaçırmadan ortak olmak isteyen vatandaşlar müsabakanın ne zaman, saat kaçta oynanacağını ve yayın kanalını arama motorlarında mercek altına aldı. Peki UEFA Uluslar Ligi Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak, şifresiz mi?