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MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı puan durumu ve fikstürü

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadelesine hızla devam eden A Milli Futbol Takımı grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Ay-yıldızlılar beşinci maçına en yakın rakibi Galler karşısında çıkacak. Milli takımın bir sonraki mücadelesi ise Karadağ ile olacak. 8 puanla grupta ikinci sırada yer alan Galler ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın milli maç tarihleri futbolseverlerin gündeminde. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Giriş Tarihi: 07.11.2024 09:27 Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 09:27
MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı puan durumu ve fikstürü

Türkiye Galler milli maçı için heyecan dorukta. Uluslar B Ligi 4. Grup mücadelesi hız kesmeden devam eden Türkiye A Milli Futbol Takımı önce Galler ardından ise Karadağ ile karşılaşacak. Grupta 10 puanla lider olan milli takımı 8 puanla Galler takip ediyor. Kayseri'de Galler ile karşılaşacak olan Ay-yıldızlılar sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor. Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, milli maç tarihleri ve tüm detaylar…

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı puan durumu ve fikstürü

UEFA ULUSLAR LİGİ MİLLİ MAÇ TARİHLERİ

UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

16 Kasım: Türkiye - Galler (22:00)

19 Kasım: Karadağ - Türkiye (22:45)

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı puan durumu ve fikstürü

UEFA ULUSLAR B LİGİ TÜRKİYE PUAN DURUMU EKİM 2024
1-TÜRKİYE 10 PUAN

2- GALLER 8 PUAN

3- İZLANDA 4 PUAN

4- KARADAĞ 0 PUAN

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı puan durumu ve fikstürü

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar, mücadeleden golsüz beraberlikle ayrılmıştı.

Mücadelenin rövanşında ise Türkiye, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda rakibini konuk ediyor.

Türkiye - Galler karşılaşması 16 Kasım Çarşamba günü saat 22:00'da başlayacak ve TV8 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

A Milli Takım Uluslar Ligi'nde son mücadelesine ise Karadağ deplasmanında çıkacak. Mücadele 19 Kasım'da oynanacak.

MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı puan durumu ve fikstürü

TÜRKİYE, ULUSLAR LİGİ'NDE BİR ÜST LİGE NASIL ÇIKAR?
UEFA Uluslar Ligi formatına göre A ve B Grubu'nda sonuncu olan takımlar bir alt lige düşecek. Puan sıralamasında zirvede olan takımlar ise bir üst ligde yer alacak. Türkiye, Uluslar B Ligi'ni Galler, İzlanda ve Karadağ'ın önünde birinci tamamlaması durumunda adını A Ligi'ne yazdıracak.

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