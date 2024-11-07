MİLLİ MAÇ TARİHLERİ 2024: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Futbol Takımı puan durumu ve fikstürü

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadelesine hızla devam eden A Milli Futbol Takımı grupta oynadığı dört maçta üç galibiyet ve bir beraberlik aldı. 10 puanla liderlik koltuğunda oturan Ay-yıldızlılar beşinci maçına en yakın rakibi Galler karşısında çıkacak. Milli takımın bir sonraki mücadelesi ise Karadağ ile olacak. 8 puanla grupta ikinci sırada yer alan Galler ile mücadele edecek A Milli Futbol Takımı'nın milli maç tarihleri futbolseverlerin gündeminde. Peki, Türkiye Galler maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?