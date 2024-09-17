NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Cesedi sen yok edeceksin! Kayıp Narin Güran’ın katili bulundu mu, kim ve son durum ne?

Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Narin Güran Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de cesedine ulaşılmıştı. Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine otururken, Narin'in kaybolmasından bulunmasına kadar geçen süreçte garip olaylar yaşandı. Özellikle Amca Salim Güran'ın aracında Narin'in iki DNA'sının bulunması bütün okları o yöne çevirse de cinayetin nasıl işlendiği ile ilgili bir bilgi öğrenilemedi. Peki, Narin Güran'ın katili bulundu mu, son durum ne? İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri;