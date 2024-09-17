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NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Cesedi sen yok edeceksin! Kayıp Narin Güran’ın katili bulundu mu, kim ve son durum ne?

Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri gelmeye devam ediyor. Narin Güran Diyarbakır'da 21 Ağustos'ta kaybolmuş ve 8 Eylül'de cesedine ulaşılmıştı. Korkunç cinayet Türkiye'nin gündemine otururken, Narin'in kaybolmasından bulunmasına kadar geçen süreçte garip olaylar yaşandı. Özellikle Amca Salim Güran'ın aracında Narin'in iki DNA'sının bulunması bütün okları o yöne çevirse de cinayetin nasıl işlendiği ile ilgili bir bilgi öğrenilemedi. Peki, Narin Güran'ın katili bulundu mu, son durum ne? İşte Narin Güran cinayeti ile ilgili son dakika gelişmeleri;

Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:11
NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Cesedi sen yok edeceksin! Kayıp Narin Güran’ın katili bulundu mu, kim ve son durum ne?

Narin Güran cinayet ile ilgili son dakika gelişmesi: 21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ın cansız bedenine 8 Eylül tarihinde Eğertutmaz Deresi'nde ulaşıldı. Cinayetin baş şüphelisi olan Amca Salim Güran'ın arabasında Narin'e ait DNA'lar bulunsa da henüz cinayetin nasıl işlediği ile ilgili bir bilgi alınamadı.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Cesedi sen yok edeceksin! Kayıp Narin Güran’ın katili bulundu mu, kim ve son durum ne?

Bunda, köyde Narin'in kaybolduğu günden bu yana arama çalışmalarını zorlaştıran bazı garip olayların ve köydeki bazı kişilerin manipülatif bilgiler vererek güvenlik birimlerini yanıltmaya çalışmasının etkili olduğu belirtiliyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Cesedi sen yok edeceksin! Kayıp Narin Güran’ın katili bulundu mu, kim ve son durum ne?

KÖYLÜLER NEYİ GİZLİYOR

Şu ana kadar 11 kişinin tutuklandığı olayla ilgili şüphelilerin verdiği ifadelerdeki çelişkiler, Narin'in ölüme götüren olayın arkasında tüm köyün sakladığı büyük bir sırrın olma ihtimali de giderek artıyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Cesedi sen yok edeceksin! Kayıp Narin Güran’ın katili bulundu mu, kim ve son durum ne?

Aracında Narin'in DNA'sı bulunduğu için tutuklanan amca Salim Güran, çelişkili ifadelerine rağmen henüz cinayetin nasıl işlendiğiyle ilgili hiçbir bilgi vermedi. Cinayete ilişkin tek itiraf, tutuklu Nevzat Bahtiyar'ın Narin'in cesedini amca Güran'dan alıp dereye attığı yönündeki ifadeden oluşuyor.

NARİN GÜRAN CİNAYETİ SON DAKİKA GELİŞMESİ: Cesedi sen yok edeceksin! Kayıp Narin Güran’ın katili bulundu mu, kim ve son durum ne?

Narin'in kaybolmasının ardından köyde yaşanan garip olaylar ve köydeki bazı kişilerce soruşturmayı engelleme çabaları mahkeme dosyasına da girdi.

SON DAKİKA SON DAKİKA