SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti
Son dakika: Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın yeni ortaya çıkan bir görüntüsü kafaları karıştırdı. Arama çalışmalarının 3. gününde kayıp Gülistan Doku'nun ablasının Narin'in annesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin detayları…
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:43
SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti 16.09.2024 | 10:49
01:37
Eski eşini havalimanında gören adam çılgına döndü | Video 15.09.2024 | 15:54
01:01
Birbirlerine kaskla saldırdılar! O anlar kamerada | Video 15.09.2024 | 14:22
03:45
01:39
01:38
Büyükçekmece E-5'te yağmur nedeniyle kayan tır, yolu trafiğe kapattı | Video 15.09.2024 | 14:23
09:33
Sakarya'da makarna fabrikasında şiddetli patlama! 23 işçi yaralandı | Video 15.09.2024 | 14:09
00:51
01:31
05:18
00:29
Festival alanını boks ringine çevirdiler! Kavga anları kamerada | Video 15.09.2024 | 10:52
13:14
Bağcılar TEM'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü 1 yaralı | Video 15.09.2024 | 09:36
00:30
02:10
Artvin’de Narkotik köpeği Ivan gece mesaisinde | Video 15.09.2024 | 08:44
01:00
01:45
Pendik'te İETT şoförü çileden çıktı! Arbede anları kamerada | Video 15.09.2024 | 08:42
02:58
01:22
Direksiyon hakimiyetini kaybeden motosikletli kaza yaptı: 2 yaralı | Video 14.09.2024 | 13:52
04:33
Şehit Ayşenur Ezgi Eygi'ye baba ocağında dualarla veda 14.09.2024 | 13:17
10:19
Aşiret düğününde geline 2 kilo altın, damada 15 milyon TL takıldı | Video 14.09.2024 | 11:40