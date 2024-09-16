SON DAKİKA: Narin Güran neyi biliyor? Annenin yeni görüntüsü şoke etti

Son dakika: Narin Güran'ın annesi Yüksel Güran'ın yeni ortaya çıkan bir görüntüsü kafaları karıştırdı. Arama çalışmalarının 3. gününde kayıp Gülistan Doku'nun ablasının Narin'in annesini ziyaret ettiği ortaya çıktı. O görüntülerde Narin'in tutuklanan annesinin, "Ne olur kızımı bırakın, ne olur bir köşeye atın. Ne olur benim kızıma göstermeyin. Kızım biliyor, dayanamıyor" diyerek ağlaması dikkatlerden kaçmadı. İşte haberin detayları…