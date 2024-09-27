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Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya'dan açıklama geldi... Narin'in katili kim?

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolan ve tam 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki küçük kızın ölümünde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar okları amca Salim Güran yönüne çevirirken olay günü yaşananlara dair ifadesini değiştirdi. Tüm Türkiye'nin yanıt aradığı Narin'in katili kim sorusundaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Öte yandan anne dahil birçok üyesi tutuklu olan Güran ailesinde yeni bir arama gerçekleşti. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...

Giriş Tarihi: 27.09.2024 07:57 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 08:15
Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi... Narin’in katili kim?

Narin Güran cinayeti hakkında açıklama yapan Bakan Yerlikaya'nın ardından olayda yeni gelişmeler izleniyor. Küçük kızın amcaları Memduh, Erhan ve Barış Güran'ın evinde yapılan aramanın ardından alınan kamera kayıt cihazları soruşturmaya dahil edildi. Öte yandan Nevzat Bahtiyar'ın yeni ifadesinde yer alan anne Yüksel Güran'a dair detay ise şok etti. Peki; Narin'i kim neden öldürdü? İşte, Narin Güran son dakika gelişmeleri...

Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi... Narin’in katili kim?

21 Ağustos günü Diyarbakır'da kaybolan ve 19 gün haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran köy sakini Nevzat Bahtiyar'ın itirafıyla Eğerdurmaz dere yatağında bir çuval içinde bulunmuştu.

Cesedi kendisine amca Salim Güran'ın getirip verdiği anlatan Bahtiyar ifade değiştirdi. Yeni ifadede anne detayı şok ederken Güran ailesinde yeni aramalar da gerçekleşti.

İşte, Narin Güran'ın cinayetinde son gelişmeler:

Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi... Narin’in katili kim?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin Güran cinayeti hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. "Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu nevi bir dramın bir daha olmaması için gayret göstereceğiz. Millet olarak, toplum ve aile olarak pek çok dersler var burada" diyerek sözlerine başlayan Bakan Yerlikaya dosyanın açıklığa kavuşmasında kısa bir zaman dilimini işaret etti:

Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi... Narin’in katili kim?

"Jandarma, Emniyet orada… Sürecin geldiği noktada, bunun çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacağını düşünüyoruz. Bu noktada medyanın üzerine düşen sorumluluğu yaptığını düşünüyoruz. Cinayet çok kısa sürede açıklığa kavuşacak. Bu iş çok zaman geçmeden açıklığa kavuşacak. Katiller cezasını bulacak."

Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi... Narin’in katili kim?

KAMERA KAYIT CİHAZLARI İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ!

Küçük Narin'in amcaları Memduh, Erhan ve Barış Güran'ın amcalarının evinde arama yapan jandarma, Erhan ve Barış Güran'ın evindeki güvenlik kamerasının kayıt cihazına el koydu.

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