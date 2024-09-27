Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi... Narin’in katili kim?

NARİN GÜRAN SON DAKİKA: BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA!

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya Narin Güran cinayeti hakkında A Haber'e açıklamalarda bulundu. "Millet olarak çok büyük üzüntü duyduk. Mekanı cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun. Bu nevi bir dramın bir daha olmaması için gayret göstereceğiz. Millet olarak, toplum ve aile olarak pek çok dersler var burada" diyerek sözlerine başlayan Bakan Yerlikaya dosyanın açıklığa kavuşmasında kısa bir zaman dilimini işaret etti: