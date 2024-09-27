Narin Güran cinayetinde son dakika: Amcaların evinde arama! Bakan Yerlikaya’dan açıklama geldi... Narin’in katili kim?

Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmeleri peş peşe gelmeye devam ediyor. Diyarbakır'da kaybolan ve tam 19 gün sonra dere yatağında çuval içerisinde cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki küçük kızın ölümünde itirafçı olan Nevzat Bahtiyar okları amca Salim Güran yönüne çevirirken olay günü yaşananlara dair ifadesini değiştirdi. Tüm Türkiye'nin yanıt aradığı Narin'in katili kim sorusundaİçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan açıklama geldi. Öte yandan anne dahil birçok üyesi tutuklu olan Güran ailesinde yeni bir arama gerçekleşti. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...