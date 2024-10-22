Narin Güran cinayetinde son dakika: O aile üyeleri için müebbet istendi! Narin'i kim öldürdü, son durum ne, ortaya çıktı mı?
Narin Güran cinayetinde son dakika gelişmesi yaşanıyor. Güran ailesinden de pek çok ismin bulunduğu 12 kişinin tutuklanması ardından 4 isim hakkında müebbet istendi. 4 kişiden 3'ünün Güran ailesinden olduğu görülürken birinin de itirafçı olan Nevzat Bahtiyar olduğu belirlendi. Diyabakır'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bulunan 8 yaşındaki Narin'i kim öldürdü sorusu soruşturmaya dair ilk araştırılan nokta. Narin'in katili veya katillerin ceza alması için dört şüpheliye iddianame hazırlandı. İşte, Narin Güran son dakika haberleri...
Giriş Tarihi: 22.10.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 08:05