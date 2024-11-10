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O TARİHTE SONA ERİYOR! Gözler Mahinur Göktaş'ta! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatılır mı?

Yılın son günlerine yaklaşırken aile destek parası ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Malum olduğu üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle destek sağlamayı hedefliyordu. Yapılan bu ödemeler, hanedeki kişi başına düşen gelir tutarına ve çocuk sayısına göre 4 farklı gelir aralığı için belirleniyordu. Kasım ayı itibariyle "Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplara yatıyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son uzatılacak mı? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 10.11.2024 11:19 Güncelleme Tarihi: 10.11.2024 11:20
O TARİHTE SONA ERİYOR! Gözler Mahinur Göktaş’ta! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatılır mı?

Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli olarak yapılan ödemeler yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Kasım ayı aile destek ödeme tarihleri için geri sayım sürüyor. Yıl sonuna doğru gelinirken ödemelerin ne zaman sona ereceği merak edildi. Ödemeler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılıyor. Peki, aile destek ödemeleri bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman yatacak, son ödeme tarihi ne zaman?

O TARİHTE SONA ERİYOR! Gözler Mahinur Göktaş’ta! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatılır mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Buna göre; Aile destek ödemeleri 2024 yılının sonuna kadar yatırılmaya devam edecek.

O TARİHTE SONA ERİYOR! Gözler Mahinur Göktaş’ta! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatılır mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK AYINDA SONA ERİYOR!

Başkan Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında söz konusu ödemeler Aralık ayında son kez hesaplarda olacak.

O TARİHTE SONA ERİYOR! Gözler Mahinur Göktaş’ta! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatılır mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

O TARİHTE SONA ERİYOR! Gözler Mahinur Göktaş’ta! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatılır mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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