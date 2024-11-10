O TARİHTE SONA ERİYOR! Gözler Mahinur Göktaş'ta! Aile Destek Ödemesi bu ay yatacak mı, bitti mi, ne zaman bitiyor, uzatılır mı?

Yılın son günlerine yaklaşırken aile destek parası ödemelerinin ne zaman yapılacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Malum olduğu üzere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan Aile Destek Programı ihtiyaç sahibi ailelere 12 aylık süreyle destek sağlamayı hedefliyordu. Yapılan bu ödemeler, hanedeki kişi başına düşen gelir tutarına ve çocuk sayısına göre 4 farklı gelir aralığı için belirleniyordu. Kasım ayı itibariyle "Aile destek ödemeleri yattı mı, ne zaman yatacak?" soruları gündemdeki yerini aldı. 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler her ay belirlenen tarihlerde hak sahiplerinin hesaplara yatıyor. Peki, Aile Destek Ödemesi bitti mi, ne zaman bitiyor, son uzatılacak mı? İşte, detaylar...