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Osmanlı Devleti zamanında 81 ilin adı neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor: 16 il asırlardır aynı adı taşıyor

Osmanlı Devleti 33 vilayetten oluşmaktaydı. Bunlardan şu anki Türkiye topraklarında olanlar İstanbul, Edirne, Bursa, Ankara, Sivas, Kastamonu, Trabzon, Aydın, Konya, Adana, Erzurum, Elazığ, Diyarbakır, Bitlis ve Van. Söz konusu 15 vilayet sonrasında 81 ile dönerek şu anki Türkiye siyasi haritasını oluşturdu. Peki bu illerin Osmanlı zamanında adları neydi? Bazıları asırlardır aynı adı taşırken bazıları tamamen değişime uğradı. İşte illerin Osmanlı Devleti dönemindeki adları...

Giriş Tarihi: 22.09.2024 11:10 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 11:10
Osmanlı Devleti zamanında 81 ilin adı neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor: 16 il asırlardır aynı adı taşıyor

Türklerin Anadolu'ya yerleşmesinden Cumhuriyet'in ilanına kadar geçen dönemde Anadolu'nun siyasi sınırları sık sık değişti. 1900'lü yıllarda Osmanlı'nın şu anki Türkiye topraklarında 15 vilayeti vardı. Bu vilayetlerin sınırları zamanla değişerek 15 olan vilayet sayısı 81'e çıktı ve günümüzdeki Türkiye Siyasi Haritası oluştu. Peki 81 ilin Osmanlı Devleti dönemindeki adları neydi? Bazıları asırlardır ismini korurken bazıları duyanları şaşırtıyor.

Osmanlı Devleti zamanında 81 ilin adı neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor: 16 il asırlardır aynı adı taşıyor

OSMANLI DEVLETİ ZAMANINDA İLLERİN İSİMLERİ NEYDİ?

Osmanlı döneminde illerin isimleri listelendiğinde dikkat çeken detaylar yer aldı. Farklı etnik grupların yer aldığı Osmanlı'da illerin isimleri Rumca, Ermenice, Arapça, Farisi ve Türkçe olarak adlandırılıyordu. Bunlardan bazıları hala günümüzde kullanılmaya devam ediyor. Peki bunlar hangileri?

Osmanlı Devleti zamanında 81 ilin adı neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor: 16 il asırlardır aynı adı taşıyor

ADANA/ERDENA, EDENE, EZENE, AZANA

Osmanlı Devleti zamanında 81 ilin adı neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor: 16 il asırlardır aynı adı taşıyor

ADIYAMAN/HÜSNÜ MANSUR

Osmanlı Devleti zamanında 81 ilin adı neydi? Bazılarını duyanlar şaşırıyor: 16 il asırlardır aynı adı taşıyor

AFYONKARAHİSAR/KARAHİSAR, KARAHİSAR-İ SAHİB

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