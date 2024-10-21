PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere toplam 2.390 sözleşmeli personel alım ilanını kamuoyuyla paylaşmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerinin ve şartlarını arama motorları üzerinde sürdürüyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?