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PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin araştırmalar devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere toplam 2.390 sözleşmeli personel alım ilanını kamuoyuyla paylaşmasının ardından başvuruda bulunmak isteyen adaylar başvuru tarihlerinin ve şartlarını arama motorları üzerinde sürdürüyor. Peki, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman başlayacak, başvuru şartları neler?

Giriş Tarihi: 21.10.2024 13:12 Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 13:12
PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımına ilişkin ayrıntılar Resmi Gazete'de yayımlanmasının ardından netlik kazandı. Personel alımları KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınarak gerçekleştirilecek. Başvuruda bulunmak isteyen adaylar için başvuru tarihleri ve koşulları merak konusu haline geldi. İşte, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımına ilişkin ayrıntılar haberin devamında....

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIM İLANI RESMİ GAZETEDE YAYIMLANDI!
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Taşra Teşkil atında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesi kapsamında çalıştırılmak üzere, 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar" kapsamında KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle Özel Nitelikler tablosunda belirtilen ünvan ve sayıda toplam 2.390 (iki bin üç yüz doksan) sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme yapılacaktır.

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

PERSONEL ALIMI NE ZAMAN YAPILACAK?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı personel alımı başvuruları 15-30 Ekim tarihleri arasında Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

AİLE VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı ilanına başvuruda bulunacak adaylar başvurularını 15.10.2024 - 30.10.2024 tarihleri arasında son gün saat 23:59'a kadar Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden e-Devlet şifresi ile giriş yaparak tamamlayabilecekler. Belirtilen süre içinde Cumhurbaşkanlığı Kariyer Kapısı üzerinden yapılmayan başvurular geçersiz sayılacaktır.

PERSONEL ALIMI: Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 2.390 sözleşmeli personel alımı başvuruları ne zaman, koşulları neler?

KİMLER BAŞVURABİLİR?

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (4),(5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen koşulları taşımak,

Son müracaat tarihi itibariyle başvuru yapılan sözleşmeli pozisyon için istenilen bölümden mezun olmak, (başvurduğu sözleşmeli personel pozisyonu için belirlenen öğrenim düzeyinin üstü bir öğrenim düzeyinde mezun durumda olup bu öğrenim düzeyinde KPSS puanı bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.)

Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak,

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine eklenen; "Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde fesih tarihinden, sözleşmeyi yenilememeleri hâlinde sözleşmenin bitiminden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler." şartını sağlıyor olmak.

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