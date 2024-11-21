PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 PERSONEL ALIMI YAPACAK!
Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapacaktır. Başvuru sürecinin ardından adaylar, ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacaktır.
"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 152 (yüz elli iki) sözleşmeli personel (12 Büro Personeli, 11 Müze Görevlisi, 99 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (40 Lisans, 19 Ön Lisans, 40 Lise), 15 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 3 Mühendis (1 Elektrik, 1 Ziraat, 1 İnşaat), 1 Mimar, 1 Restoratör(Mimari), 4 Tekniker (2 Elektrik, 2 Peyzaj), 6 Teknisyen (3 Elektrik, 3 Bilgisayar)) ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi 80 (seksen) sürekli işçi (1 Saat Ustası, 1 Revzen Ustası, 3 Mobilya Ustası, 5 Sıhhi Tesisat Ustası, 10 İnşaat Ustası, 10 İskele Ustası, 3 Marangoz, 3 Motif Taş Ustası, 10 Boya Badana Ustası, 3 Demir Teneke Ustası, 2 Sıva Ustası, 2 Fayans Ustası, 10 Halı Dokuma Ustası, 12 Saray Bahçeleri Ustası (Bahçıvan), 5 Porselen İmal Ustası) alınacaktır."