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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 152 sözleşmeli personel ve 80 sürekli işçi alımı yapacağı kamuoyuna duyuruldu. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilecek alımlara ilişkin başvuru tarihleri ve şartları başvuruda bulunmak isteyen adaylar tarafından mercek altına alındı. Peki, Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak, branş dağılımı nasıl?

Giriş Tarihi: 21.11.2024 08:12 Güncelleme Tarihi: 21.11.2024 08:12
PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı 232 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Tekniker, fayans ustası, marangoz, mimar, mühendis gibi birçok çeşitli kadrolarda görev almak üzere başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar başvuru tarihlerini ve şartlarını arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Peki, Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak, branş dağılımı nasıl?

PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

MİLLİ SARAYLAR İDARESİ BAŞKANLIĞI 232 PERSONEL ALIMI YAPACAK!

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, farklı pozisyonlarda görevlendirilmek üzere personel alımı yapacaktır. Başvuru sürecinin ardından adaylar, ilgili pozisyonun gerekliliklerine göre yazılı, sözlü veya uygulamalı sınavlara tabi tutulacaktır.

"Milli Saraylar İdaresi Başkanlığına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/B maddesine göre 152 (yüz elli iki) sözleşmeli personel (12 Büro Personeli, 11 Müze Görevlisi, 99 Koruma ve Güvenlik Görevlisi (40 Lisans, 19 Ön Lisans, 40 Lise), 15 Destek Personeli (Temizlik Görevlisi), 3 Mühendis (1 Elektrik, 1 Ziraat, 1 İnşaat), 1 Mimar, 1 Restoratör(Mimari), 4 Tekniker (2 Elektrik, 2 Peyzaj), 6 Teknisyen (3 Elektrik, 3 Bilgisayar)) ve 4857 sayılı İş Kanunu'na tabi 80 (seksen) sürekli işçi (1 Saat Ustası, 1 Revzen Ustası, 3 Mobilya Ustası, 5 Sıhhi Tesisat Ustası, 10 İnşaat Ustası, 10 İskele Ustası, 3 Marangoz, 3 Motif Taş Ustası, 10 Boya Badana Ustası, 3 Demir Teneke Ustası, 2 Sıva Ustası, 2 Fayans Ustası, 10 Halı Dokuma Ustası, 12 Saray Bahçeleri Ustası (Bahçıvan), 5 Porselen İmal Ustası) alınacaktır."

PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

232 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI BAŞVURULARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı sözleşmeli personel alımı başvuruları14.11.2024 tarihinde başlayıp, 24.11.2024 tarihinde sona erecektir. Başvurular, Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) internet sitesinden e-Devlet şifresi ile elektronik ortamda yapılacaktır.

Başvurusu kabul edilen adaylar mesleğine göre sözlü, yazılı veya uygulamalı sınava tabi tutulacak. Sınav ile ilgili duyurular, Kariyer Kapısı ve Başkanlığımız www.millisaraylar.gov.tr internet sitesinde ilan edilecek.

PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

232 PERSONEL ALIMI KADRO DAĞILIMI

Büro Personeli - 12

Müze Görevlisi - 11

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lisans) - 40

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Ön Lisans) - 19

Koruma ve Güvenlik Görevlisi (Lise) - 40

Destek Personeli (Temizlik Görevlisi) - 15

Mühendis (Elektrik) - 1

Mühendis (Ziraat) - 1

Mühendis (İnşaat) - 1

Mimar - 1

Restoratör (Mimari) - 1

Tekniker (Elektrik) - 2

Tekniker (Peyzaj) - 2

Teknisyen (Elektrik) - 3

Teknisyen (Bilgisayar) - 3

Saat Ustası - 1

Revzen Ustası - 1

Mobilya Ustası - 3

Sıhhi Tesisat Ustası - 5

İnşaat Ustası - 10

İskele Ustası - 10

Marangoz - 3

Motif Taş Ustası - 3

Boya Badana Ustası - 10

Demir Teneke Ustası - 3

Sıva Ustası - 2

Fayans Ustası - 2

Halı Dokuma Ustası - 10

Saray Bahçeleri Ustası (Bahçıvan) - 12

Porselen İmal Ustası - 5

PERSONEL ALIMI İLANI: Milli Saraylar İdaresi 232 personel alımı başvuruları ne zaman, şartları neler, hangi kadrolarda alım yapılacak?

BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

- 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (1), (4), (5), (6) ve (7) numaralı alt bentlerinde belirtilen şartlara sahip olmak.

- 18 yaşını tamamlamış olmak.

- Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak.

- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almaya hak kazanmamış olmak (dul ve yetim aylığı alanlar hariç).

- Herhangi bir kamu kurumunda çalışmakta iken görevden veya meslekten ihraç edilmemiş olmak. Askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş olmak.

- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

- 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli personel pozisyonunda görev yapmakta iken, Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 1 inci maddesinde belirtilen istisnalar hariç olmak üzere hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmesinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içinde sözleşmeyi tek taraflı feshetmesi halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel pozisyonlarında yeniden istihdam edilemez. Bu kapsamda olanların başvuruları kabul edilmeyecek, kabul edilenlerin atamaları yapılmayacak, ataması yapılmış olanların atamaları iptal edilecektir.

- Başkanlığımızca daha önce yapılan sözlü sınav veya mülakata katılmaya hak kazanan adaylardan, sözlü sınava veya mülakata katılmayanlar ile başarısız olanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

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