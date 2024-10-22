Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Dortmund maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. Haftada kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid ile Borussia Dortmund'un birbirleriyle kıyasıya mücadele edeceği maçın ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Real Madrid'in ev sahibi avantajını kullanacağı maçtan Alman ekip galibiyetle ayrılmayaı hedefliyor. Ancelotti'nin Milli yıldızımız Arda Güler'e forma giyme şansı tanıyıp tanımayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Madrid- Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı?