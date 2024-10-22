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Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Dortmund maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde futbol heyecanı 3. Haftada kaldığı yerden devam ediyor. Real Madrid ile Borussia Dortmund'un birbirleriyle kıyasıya mücadele edeceği maçın ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor. Real Madrid'in ev sahibi avantajını kullanacağı maçtan Alman ekip galibiyetle ayrılmayaı hedefliyor. Ancelotti'nin Milli yıldızımız Arda Güler'e forma giyme şansı tanıyıp tanımayacağı merak konusu oldu. Peki, Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Madrid- Dortmund maçında Arda Güler oynayacak mı?

Giriş Tarihi: 22.10.2024 09:00 Güncelleme Tarihi: 22.10.2024 09:01
Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Dortmund maçında oynayacak mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Real Madrid, Almanya'nın köklü ekibi Borussia Dortmund'u ağırlayacak. Nuri Şahin'in öğrencileri Alman ekip bu mücadeleden galibiyetle ayrılarak iddiasını korumayı planlıyor. Eflatun beyazlı ekip ise yeni sezonda ilk 8 takım arasında yer alarak doğrudan son 16 turuna kalmanın peşinde. Milli yıldızımız Arda Güler'in maçta yer alıp almayacağı ise taraftarlar ve futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte,Real Madrid- Borussia Dortmund maçı ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Dortmund maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Hafta kapsmaında İspanyol devinin Alman ekbibi konuk edeceği Real Madrid- Borussia Dortmund maçı 22 Ekim Salı günü saat 22:00'de başlayacak.

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Dortmund maçında oynayacak mı?

REAL MADRİD - BORUSSİA DORTMUND MAÇI HANGİ KANALDA?

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı, Tabii Spor ekranından canlı yayınla ekranlara gelecek.

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Dortmund maçında oynayacak mı?

ARDA GÜLER DORTMUND MAÇINDA OYNAYACAK MI?

Ancelotti, Real Madrid'in Borussia Dortmund'la oynayacağı maçın kadrosunu açıkladı. Arda Güler listeye alınırken iyileşen Brahim Diaz'ın maçta forma giymeyeceği açıklandı.

Real Madrid - Borussia Dortmund maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Arda Güler Dortmund maçında oynayacak mı?
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