REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart müsabakası saat kaçta, hangi kanalda?

2024-2025 Şampiyonlar Ligi maç heyecanı bugün başlıyor! Futbol camiasının bir numaralı organizasyonu için futbolseverler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Real Madrid rakibi Santiago Bernabau'da Stuttgart'ı kendi sahasında konuk edecek. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Stuttgart'ın Real Madrid karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk müsabakası ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir?