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REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart müsabakası saat kaçta, hangi kanalda?

2024-2025 Şampiyonlar Ligi maç heyecanı bugün başlıyor! Futbol camiasının bir numaralı organizasyonu için futbolseverler arama motorlarında araştırmalarını sürdürüyor. Real Madrid rakibi Santiago Bernabau'da Stuttgart'ı kendi sahasında konuk edecek. Uzun bir aradan sonra Şampiyonlar Ligi'nde boy gösteren Stuttgart'ın Real Madrid karşısında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu. Peki, Şampiyonlar Ligi'nin 2024-2025 sezonunun ilk müsabakası ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan izlenebilir?

Giriş Tarihi: 17.09.2024 11:15 Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 11:15
REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart müsabakası saat kaçta, hangi kanalda?

Real Madrid-Stuttgart maçı için geri sayım heyecanı başladı! Şampiyonlar Ligi yeni formatıyla 2024-2025 sezonuna hızlı bir başlangıç yapacak. Bugün 6 müsabakanın gerçekleşeceği organizasyonda milli yıldızımız Arda Güler'in transfer olduğu Real Madrid Stuttgart karşılaşması dikkat çekiyor. Halil Umut Meler'in hakem düdüğüyle başlayacağı müsabakanın ayrıntıları futbolseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart maçının ayrıntıları haberin devamında...

REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart müsabakası saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi maç heyecanı Real Madrid Sttutgart karşılaşması ile 17 Eylül Salı akşamı 20:00'da başlayacak.

REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart müsabakası saat kaçta, hangi kanalda?

REAL MADRİD - STUTTGART MAÇI NEREDEN İZLENEBİLİR?

Real 2024-2025 Şampiyonlar Ligi Real Madrid ve Stuttgart müsabakası TRT'nin dijital platformu olan "tabii" ekranlarından canlı olarak ekranlara gelecek.

REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart müsabakası saat kaçta, hangi kanalda?

ARDA GÜLER MAÇTA OYNAYACAK MI?

Milli gururumuz Arda Güler liglere verilen milli arayı iyi bir şekilde değerlendi. Real Sociedad deplasmanında takımının ilk penaltısını kazanan Arda Güler'in bu akşam oynanacak Şampiyonlar Ligi maçına ilk 11'de boy göstermesi bekleniyor.

REAL MADRİD-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN? Şampiyonlar Ligi Real Madrid-Stuttgart müsabakası saat kaçta, hangi kanalda?
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