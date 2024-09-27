Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? 27 Eylül Roblox Türkiye erişim engelinde son durum ne?

Roblox Türkiye erişim yasağıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen oyun platformuna 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirdi. Roblox tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı güvenliği için yerel yetkililerle iş birliği yapılacak. Özellikle küçük yaştaki çocukların etkin olduğu platformun ne zaman açılacağı merak konusu haline geldi. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, 27 Eylül Türkiye erişim engeli ile ilgili son gelişmeler ne?