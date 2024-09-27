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Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? 27 Eylül Roblox Türkiye erişim engelinde son durum ne?

Roblox Türkiye erişim yasağıyla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), "Roblox Corporation" tarafından geliştirilen oyun platformuna 7 Ağustos 2024 tarihinde erişim engeli getirdi. Roblox tarafından yapılan açıklamaya göre kullanıcı güvenliği için yerel yetkililerle iş birliği yapılacak. Özellikle küçük yaştaki çocukların etkin olduğu platformun ne zaman açılacağı merak konusu haline geldi. Peki, Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak, 27 Eylül Türkiye erişim engeli ile ilgili son gelişmeler ne?

Giriş Tarihi: 27.09.2024 15:46 Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 15:46
Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? 27 Eylül Roblox Türkiye erişim engelinde son durum ne?

7 Ağustos itibarıyla yasaklanan çevrimiçi oyun platformu Roblox için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan özellikle ebeveynlerin dikkat etmesi gereken son derece çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kapatılmasından sonra Roblox ile ilgili araştırmalar arama motorları üzerinde hız kazandı. Peki, Roblox yasağı kalkacak mı, bu oyun platformu güvenli mi? İşte, Roblox erişim yasağı ile ilgili tüm gelişmeler haberin devamında...

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? 27 Eylül Roblox Türkiye erişim engelinde son durum ne?

ROBLOX'A ERİŞİM ENGELİ KARARI GELDİ!
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından Roblox oyun platformuna erişim engeli geldi. BTK'nin internet sitesindeki 'Site Bilgileri Sorgu Sayfası'nda yapılan sorgulamada, "Roblox.com 07/08/2024 tarihli ve 2024/5282 D. İş sayılı Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellenmiştir." ifadeleri yer aldı.

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? 27 Eylül Roblox Türkiye erişim engelinde son durum ne?

ROBLOX NE ZAMAN AÇILACAK?
Roblox'un tekrar ne zaman açılacağı konusunda henüz netbir açıklama yapılmadı. Ancak Roblox, Türkiye'deki erişim engeline itiraz ederek, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği'nin 2 Eylül 2024 tarihli kararına karşı bir temyiz dilekçesi verdi. Roblox tarafından açıklamaya göre yetkililerle iş birliği görüşmeleri yapılacak.

Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimizde yer verilecektir.

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? 27 Eylül Roblox Türkiye erişim engelinde son durum ne?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ROBLOX AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eğitim Öğretim Yılı Açılışı, Eğitim Teknolojileri AR-GE ve Kalite Zirvesi'nde Roblox erişim engeli ile ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz Ağustos ayı itibarıyla engellenen Roblox oyun platformu için sert ifadeler kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Oyun platformları şiddeti teşvik etme yanında, aile yapımızı bozan sapkın akımların özendirilmesine de aracılık ediyor. Sadece şiddet, sadece sapkın akımlar değil, aynı zamanda ırkçılık da körükleniyor" dedi.

Roblox açıldı mı, ne zaman açılacak? 27 Eylül Roblox Türkiye erişim engelinde son durum ne?
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