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Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!

Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu başlıyor. Avrupa futbolunun dev organizasyonunda bu yıl, 36 takım mücadele edecek.Lig usulüne göre oynanacak olan formatta, ilk 8'de yer alan takımlar, son 16 turuna gidecek. Sporseverlerin yakından takip ettiği organizasyon için maçların yayıncı kuruluşu ve saati belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi?

Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:44 Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:44
Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!

Şampiyonlar Ligi maçları için sporseverler araştırmalara başladı. Fikstürü yakından takip etmek isteyenler günün karşılaşmalarını ve kanalını araştırıyor. Bu noktada "Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda?" sorusu yanıt arıyor. İşte, dev maçların başlama saati ve detayları!

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi maçlarının yayıncı kuruluşu TRT oldu. Devler Ligi maçları TRT 1, Tabii Spor, Tabi Spor 1 ve Tabii Spor 2 ekranlarından izleyiciyle buluşacak. Detaylı maçların programı belli olurken TRT 1 ekranlarından yayınlanacak maçlar şifresiz olacak.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!

Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayacakları tüm maçlar benzer şekilde şifresiz ekranlara gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yabancı takımların maçları reklamsız ve sınırsız olarak Premium sahipleri tarafından izlenebilecek.

Tabii üzerinden yayınlanacak karşılaşmaları takip edebilmek için aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!

ŞAMPİYONLAR LİGİ HANGİ MAÇLAR HANGİ KANALDA?

Devler Ligi'nde haftanın programı aşağıda yer alırken TRT 1 ekranlarında yayınlanacak karşılaşmalar şifresiz olarak izlenebilecek. Tabii Spor maçlarını takip edebilmek için ise Premium pakete sahip olunması gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!

18 Eylül 2024 Çarşamba günü oynanacak olan maçlar ve yayıncıları ise şöyle

  • 19.45 Bologna – Shaktar Donetsk TRT1 şifresiz
  • 19.45 Sparta Prag – Salzburg Tabii şifreli
  • 22.00 PSG – Girona Tabii şifreli
  • 22.00 Club Brugge – B. Dortmund TRT1 şifresiz
  • 22.00 Celtic – S. Bratislava Tabii şifreli
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