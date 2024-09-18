Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!
Şampiyonlar Ligi'nde 2024-2025 sezonu başlıyor. Avrupa futbolunun dev organizasyonunda bu yıl, 36 takım mücadele edecek.Lig usulüne göre oynanacak olan formatta, ilk 8'de yer alan takımlar, son 16 turuna gidecek. Sporseverlerin yakından takip ettiği organizasyon için maçların yayıncı kuruluşu ve saati belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi?
Giriş Tarihi: 18.09.2024 12:44
Güncelleme Tarihi: 18.09.2024 12:44