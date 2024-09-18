Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda, şifresiz mi? İşte dev maçların başlama saati!

Temsilcilerimizin bu sezon Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde oynayacakları tüm maçlar benzer şekilde şifresiz ekranlara gelecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yabancı takımların maçları reklamsız ve sınırsız olarak Premium sahipleri tarafından izlenebilecek.

Tabii üzerinden yayınlanacak karşılaşmaları takip edebilmek için aylık Premium Tabii uygulaması ücreti 99.00 TL olarak belirlendi.