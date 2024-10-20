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Şans Topu sonuçları 20 Ekim Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ linki

Milli Piyango Online üzerinden oynanan ve sonuçlanan şans oyunları her gün takip ediliyor. Pazar günleri çekilen Şans Topu sonuçları 20 Ekim Pazar çekilişi ile sorgulanmaya başladı. Devreden büyük ikramiye için araştırmalar hız kazandı. Bilinen sayıya göre ikramiye kazanılan oyunlarda bilet sahipleri MP TV ekranı başında. İşte, Şans Topu sonucu sorgulama MPİ ekranı...

Giriş Tarihi: 20.10.2024 17:51 Güncelleme Tarihi: 20.10.2024 17:51
Şans Topu sonuçları 20 Ekim Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ linki

Şans Topu sonuçları 20 Ekim 2024 tarihi ile gündemde. Milli Piyango sonuçları noter huzurunda gerçekleşen çekilişin ardından bilet numaraları ile sorgulanabiliyor. Bu noktada kendi biletini kontrol etmek isteyenler araştırmalara hız kazandırıyor. İşte, bugün çekilen Şans Topu çekiliş sonuçları sorgulama ekranı...

Şans Topu sonuçları 20 Ekim Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ linki

ŞANS TOPU SONUÇLARI - 20 EKİM 2024

Haftanın 2 günü gerçekleşen Şans Topu çekilişi 20 Ekim Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar MP TV üzerinden takip edilecek saat 20.00'deki çekilişle belli oluyor.

İşte, sorgulama ekranı:

Şans Topu sonuçları 20 Ekim Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ linki

ŞANS TOPU ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI

Şans Topu sonuçları 20 Ekim Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ linki

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden birinci bölüm için 5 numara ve farklı bir küre içerisindeki 14 numara içinden ikinci bölüm için 1 numara çekilir.

Şans Topu, Sen Seç ve Sistem Oyunu modlarında oynanabilir;

Sen Seç modunda, 34 adet Şans Topu numarası içerisinden ister şanslı 6 numaranı sen seçebilir ister Rastgele Tek, Rastgele Çift seçenekleri ile sisteme seçtirerek kolonunu hızlı oluşturabiliirsin.
Sistem Oyunu modunda, en az 7 en çok 24 adet Şans Topu numarası seçerek sistem tarafından oluşturulan tüm farklı kolon kombinasyonlarıyla şansını daha da arttırabilirsin.

Haftada 2 gün kazanma şansın var! Şans Topu haftada 2 gün: Çarşamba ve Pazar günleri çekilir.

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 5, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numarayı doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın.

5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

Kazanma oranı ise oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

Şans Topu sonuçları 20 Ekim Pazar canlı izle! Milli Piyango Online Şans Topu sonucu sorgulama MPİ linki

Şans Topu oyununda;

· Birinci kategori olan "5+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· İkinci kategori olan "5 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili tüm tahminlerin doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

· Üçüncü kategori olan "4+1 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ve ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olduğu oyunlardır;

· Dördüncü kategori olan "4 bilen", ilk seriden çekilen beş rakamla ilgili 5 tahminden 4'ünün doğru olduğu ancak ikinci seriden çekilen rakamla ilgili tahminin doğru olmadığı oyunlardır;

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