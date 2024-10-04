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"Son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki soru

Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Ekim Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlükt'teki tanımıdır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...

Giriş Tarihi: 04.10.2024 23:07 Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:16
Son adam hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük’teki tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki soru

Kim Milyoner Olmak İster'de yarışmacıya sorulan 200 bin TL değerindeki "son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? sorusunun yanıtı araştırılıyor. İşte sorunun cevabı haberin devamında…

Son adam hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük’teki tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki soru

"son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır?

CEVAP:LİBERO

Son adam hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük’teki tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki soru
Son adam hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük’teki tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki soru
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