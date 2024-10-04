"Son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlük'teki tanımıdır? Kim Milyoner Olmak İster 200.00 TL değerindeki soru
Ünlü oyuncu ve başarılı sunucu Oktay Kaynarca'nın sunumu ile ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster'in 4 Ekim Cuma günü ATV ekranlarında yayınlanan son bölümünde yarışmacıya yöneltilen "son adam" hangisinin TDK Güncel Türkçe Sözlükt'teki tanımıdır? sorusunun cevabı araştırılıyor. İşte 200 bin TL değerindeki o sorunun yanıtı...
Giriş Tarihi: 04.10.2024 23:07
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 23:16