SON DAKİKA: Malatya'da okullar tatil mi? 16-17 Ekim bugün ve yarın okullar tatil edildi mi? Valilik'ten açıklama!
Malatya'da 5.9 büyüklüğünde deprem yaşandı. Çevre illerden hissedilen şiddetli sarsıntının ardından Malatya'da okullar tatil mi? sorusu gündeme geldi.AFAD verilerine göre, Merkezi Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki sarsıntı Diyarbakır ve Elazığ başta olmak üzere birçok ilde hissedildi. Malatya Valisi Seddar Yavuz saha çalışması yapıladığını ve okulların tahliye edildiğini duyurdu. 16-17 Ekim'de okullarda eğitime ara verip verilmeyeceği merak konusu oldu. Peki, Malatya'da okullar tatil mi, bugün ve yarın okullar tatil mi? İşte detaylar
Giriş Tarihi: 16.10.2024 15:51
Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 15:51