SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehdit eden gıdaları ve gıda üreticilerini yayımladığı listelerle ifşa ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere onlarca yeni gıda ve üretici firma ekleyerek güncelledi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alırken, bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede ifşa edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş yapan hileli ürünler listesi haberin devamında…