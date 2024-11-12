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SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!

Tarım ve Orman Bakanlığı her gün taklit, tağşiş ve insan sağlığını tehdit eden gıdaları ve gıda üreticilerini yayımladığı listelerle ifşa ediyor. Bakanlık, "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresindeki bilgilere onlarca yeni gıda ve üretici firma ekleyerek güncelledi. Bitkisel yağın bulunmaması gereken ürünlerde bitkisel yağ yer alırken, bazı ürünlere kanatlı eti, sakatat ve domuz eti karıştırılması gibi birçok uygunsuzluk listede ifşa edildi. İşte, Tarım ve Orman Bakanlığı güncel taklit ve tağşiş yapan hileli ürünler listesi haberin devamında…

Giriş Tarihi: 12.11.2024 15:11 Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 15:11
SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda sektöründe yapılan sahteciliklere karşı mücadeleye devam ediyor ve bu kapsamda düzenli olarak denetimlerini sürdürüyor. Bakanlık, taklit ve tağşiş yapılmış, sağlık açısından risk oluşturabilecek gıdalarla ilgili güncel listeyi yayımladı. Hileli gıda ürünleri listesine son olarak, zeytinyağı ve peynir gibi ürünlerde sahtecilik yapan firmalarla ilgili yeni bilgiler eklendi. işte, taklit ve tağşiş yapan o gıdalar ve gıda üreticileri...

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu.

Son güncellemelere göre, bazı gıdalarda tespit edilen sahtecilik ve taklit durumları şunlar: Koyun ve dana etinde tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin (at, eşek, domuz, zebra ve bunların melezleri gibi) kullanıldığı, peynirlerde gerçek süt yerine başka maddeler kullanıldığı, et dönerde ise dil eti yerine farklı et türlerinin kullanıldığı ve zeytinyağı yerine tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıkmıştır.

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!

Bakanlık, bu tür sağlık açısından riskli durumları önlemek amacıyla denetimlerini sıklaştırarak, vatandaşların güvenli ve kaliteli gıda tüketmelerini sağlamak için çalışmalarını sürdürüyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından tespit edilip yayımlanan hileli ve tağşiş ürünlerin listesini anlık ve güncel olarak aşağıda yer alan bağlantı aracılığı ile görüntüleyebilirsiniz.

TAKLİT VE TAĞŞİŞ HİLELİ ÜRÜNLER LİSTESİNİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!
  • 11.11.2024 MUT YÖRESEL ÜRÜNLERİ-SERAP KILIÇ - BAL Taklit veya Tağşiş Tespiti - MEZİTLİ MERSİN Arıcılık Ürünleri
  • 11.11.2024 BURAK GIDA SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ-EMİNE KORKMAZ İSKENDER BEY TOST PEYNİRİ Bitkisel Yağ Tespiti 245 NİKSAR TOKAT Süt ve Süt Ürünleri
  • 11.11.2024 HİSAROĞULLARI TARIM GIDA HAYVANCILIK İTH. İHR. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. EGEDEN ŞİRİNCE KAYNAK ZEYTİNYAĞI RİVİERA ZEYTİNYAĞI-5 LT Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 0723 TORBALI İZMİR Bitkisel Yağlar
  • 11.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ NACİ OBA TAM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ 25 KG Koyun Sütü Tespit Edilmemesi 18.01.2025 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri
  • 11.11.2024 ONAY TİCARET-SABRI AKIN MUDANYA BİRLİK NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 02012023001 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar

SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!
  • 11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 12 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar
  • 11.11.2024 MDS HAYV. GIDA TARIM İNŞ. TEKS. OTO.ELEK. ELEKTRO. TUR. SAN. TİC. LTD. ŞTI GÜZELHİSAR NATUREL SIZMA ZEYTİNYAĞI 5 L Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti 11 NİLÜFER BURSA Bitkisel Yağlar
  • 11.11.2024 KRAL ŞEKERLEME FAST FOOD - YAKUP GÜNAYDIN - PİŞMİŞ ET DÖNER Sakatat (Dil) Tespiti - OSMANGAZİ BURSA Et ve Et Ürünleri
  • 08.11.2024 MONİ SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ GÜNAY TOST PEYNİRİ (YARIM YAĞLI TAZE ERİTME PEYNİRİ) 2000 G Bitkisel Yağ Tespiti, Nişasta Tespiti 030524 OSMANGAZİ BURSA Süt ve Süt Ürünleri
  • 08.11.2024 KELEBEK SÜT VE GIDA SAN. LTD. ŞTİ. GÖLLER YAYLASI YARIM YAĞLI TAZE ERİTME TOST PEYNİRİ % Yağ Oranının Düşük Olması 301 KOZAN ADANA Süt ve Süt Ürünleri
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