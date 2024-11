SON DAKİKA: Tarım ve Orman Bakanlığı hileli ürünler listesini güncelledi... Bu kadarı da pes dedirtti!

TAKLİT VE TAĞŞİŞ YAPAN ÜRÜNLER LİSTESİ GÜNCELLENDİ!

Tarım ve Orman Bakanlığı, sağlık açısından risk taşıyan ve taklit-tağşiş yapılan gıdalarla ilgili düzenli olarak güncellemeler yapmaya devam ediyor. Bakanlık, bu konuda detaylı bilgilere "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" adresinden erişilebileceğini duyurdu.

Son güncellemelere göre, bazı gıdalarda tespit edilen sahtecilik ve taklit durumları şunlar: Koyun ve dana etinde tek tırnaklı hayvanlara ait etlerin (at, eşek, domuz, zebra ve bunların melezleri gibi) kullanıldığı, peynirlerde gerçek süt yerine başka maddeler kullanıldığı, et dönerde ise dil eti yerine farklı et türlerinin kullanıldığı ve zeytinyağı yerine tohum yağlarının karıştırıldığı ortaya çıkmıştır.