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Son dakika haberi: Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...
Son dakika haberi: Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...
Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Cimbom'da en büyük adaya rakip çıktı. İspanyol basınından Diario Sport, flaş gelişmeyi duyurdu. İşte haberin detayları…
Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:44
Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:24