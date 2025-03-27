Trend Galeri Trend Spor Son dakika haberi: Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...

Son dakika haberi: Galatasaray'a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...

Son dakika haberi: Süper Lig'in lideri Galatasaray, ezeli rakibi Fenerbahçe ile şampiyonluk yarışını sürdürürken, diğer yandan önümüzdeki sezonun kadro planlamasını da yapıyor. Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Fernando Muslera'nın yerine kaleci arayan Cimbom'da en büyük adaya rakip çıktı. İspanyol basınından Diario Sport, flaş gelişmeyi duyurdu. İşte haberin detayları…

Giriş Tarihi: 27.03.2025 09:44 Güncelleme Tarihi: 27.03.2025 10:24
Son dakika haberi: Galatasaray’a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...

Süper Lig'in 29.haftasında Beşiktaş deplasmanında kritik bir maça çıkacak olan lider Galatasaray, bir yandan da transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...

Sarı-kırmızılılarda transfer edilecek oyuncuların yanı sıra, sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan futbolcuların durumu ise belirsizliğini koruyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...

Bu isimlerin başında ise 2011 yılından beri Galatasaray forması giyen Uruguaylı kaleci Fernando Muslera geliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...

Deneyimli file bekçisinin kontratının bitimiyle birlikte sözleşme uzatmayacağı ve ülkesi Uruguay'a dönerek kariyerine burada devam edeceği iddia ediliyor.

Son dakika haberi: Galatasaray’a kaleci transferinde kötü haber! Muslera sonrası en büyük adaya rakip çıktı...

Fernando Muslera sonrası dönem için kaleci arayışlarını hızlandıran Galatasaray'da Inaki Pena öne çıkıyordu.