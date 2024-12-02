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TARİH BELLİ OLDU! Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, uzatılacak mı, bitti mi? 2025'te aile destek ödemesi yapılacak mı?

Aile Destek ödemelerinin ne zaman sona ereceği hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Sosyal destekler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan ödemelerin yıl sonu itibariyle sona ermesi planlanıyordu. Bu kapsamda Aralık ayı ödemelerinin yatıp yatmayacağı ile ilgili Bakan Göktaş'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi? Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, tüm detaylar...

Giriş Tarihi: 02.12.2024 10:05 Güncelleme Tarihi: 02.12.2024 10:05
TARİH BELLİ OLDU! Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, uzatılacak mı, bitti mi? 2025’te aile destek ödemesi yapılacak mı?

Hatırlanacağı üzere, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan açıklama sonrasında, aile destek ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Yılın sonuna gelinirken hak sahibi binlerce kişi "Aile destek programı bitti mi, uzatıldı mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. 4 farklı gelir aralığı için 850 TL ile 1250 TL tutarları arasında değişen ödemeler her ay belirli tarihlerde hesaplarda oluyor. Aralık ayı ödemelerinin ne zaman yatırılacağı ile ilgili Bakan Mahinur Özdemiş Aktaş'ın açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı bitti mi, 2025'te yapılacak mı? İşte, detaylar...

TARİH BELLİ OLDU! Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, uzatılacak mı, bitti mi? 2025’te aile destek ödemesi yapılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ ARALIK ÖDEMELERİ NE ZAMAN?

Aile Destek Ödemelerinin, 15 Aralık'a kadar vatandaşların hesabına aktarılması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama geldiğinde haberimizde yer vereceğiz.

TARİH BELLİ OLDU! Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, uzatılacak mı, bitti mi? 2025’te aile destek ödemesi yapılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BİTİYOR?

Hatırlanacağı üzere Aile Destek Programı ödemeleri yıl sonuna kadar uzatılmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aile Destek Programı'nın uzatıldığını belirterek, şunları söylemişti

"2 yıldır uyguladığımız destek programımızı, sosyal devlet vasfımızın bir gereği olarak 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması göz önüne alındığında aile destek ödemeleri aralık ayında son kez yatacak.

TARİH BELLİ OLDU! Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, uzatılacak mı, bitti mi? 2025’te aile destek ödemesi yapılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ UZATILIR MI?

2025 yılında aile destek ödemelerinin devam edip etmeyeceğine dair resmi bir açıklama bulunmamaktadır.

TARİH BELLİ OLDU! Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, uzatılacak mı, bitti mi? 2025’te aile destek ödemesi yapılacak mı?

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Aile Destek Programı kapsamındaki geçerli başvurular, hanenin sosyoekonomik profilinin ve gelir seviyesinin belirlenmesi için ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına iletilecek olup bu hanelerden 3294 sayılı Kanun kapsamında olduğu tespit edilenler, bu tespiti takip eden ödeme dönemi itibarıyla söz konu destek programından yararlanabilecektir.

450 TL ve altı - 1.250 TL

450 TL üzeri/ 911,15 TL ve altı- 1.100 TL

911,15 TL üzeri/ 1372,30 TL ve altı- 950 TL

1372,30 TL üzeri/ 2.835,60 TL'den az- 850 TL

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