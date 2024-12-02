TARİH BELLİ OLDU! Aile destek ödemesi Aralık ayı ne zaman yatacak, uzatılacak mı, bitti mi? 2025'te aile destek ödemesi yapılacak mı?

Aile Destek ödemelerinin ne zaman sona ereceği hak sahiplerinin gündemindeki yerini aldı. Hanedeki kişi başına düşen gelir ve çocuk sayısına göre 850 TL ile 1250 TL arasında değişen ödemeler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanıyor. Sosyal destekler kapsamında ihtiyaç sahibi ailelere sağlanan ödemelerin yıl sonu itibariyle sona ermesi planlanıyordu. Bu kapsamda Aralık ayı ödemelerinin yatıp yatmayacağı ile ilgili Bakan Göktaş'ın son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Peki, Aile Destek Programı bitti mi, uzatıldı mı, devam edecek mi? Aralık ayı aile destek ödemesi ne zaman yatacak? İşte, tüm detaylar...