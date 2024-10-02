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TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

Teknofest Adana 2024 bugün itibarıyla başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de milli teknoloji zirvesi ülkemizi gururlandırmaya devam edecek. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri gösterileri sergilenecek. Teknoloji yarışmalarını takip etmek ve festivale katılmak isteyen katılımcılar detayları araştırmaya başladı. Adana Teknofest ne zaman, nasıl gidilir, ücretli mi, kayıt nasıl yapılır? İşte yol tarifi

Giriş Tarihi: 02.10.2024 12:28 Güncelleme Tarihi: 02.10.2024 12:28
TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

Teknoloji ve bilim zirvesi olan TEKNOFEST bu yıl Adana'da düzenleniyor. Birçok gösteri, yarışma ve etkinliklerin yer alacağı festival için detaylar araştırılıyor. Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleşecek olan TEKNOFEST'in program detayları açıklandı. Peki, TEKNOFEST ne zaman, ücretli mi, kayıt nasıl yapılır?

TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

TEKNOFEST ADANA NE ZAMAN 2024?
TEKNOFEST Adana, 2-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

TEKNOFEST KAYIT İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

TEKNOFEST ADANA'YA NASIL GİDİLİR?

TEKNOFEST Adana'ya ulaşım son derece kolay ve konforlu! Adana Şakirpaşa Havalimanı'nda bulunan etkinlik alanına, şehir içi toplu taşıma araçları ve ringlerle zahmetsizce ulaşabilirsiniz.

Ayrıca, festival süresince ziyaretçilere özel ring hizmetleri de sağlanacak. TEKNOFEST Adana'ya gelmek için hiçbir engel yok, siz de bu büyük teknoloji festivaline katılmak için hemen planlarınızı yapın!

TEKNOFEST ULAŞIM HARİTASI İÇİN TIKLAYINIZ

TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

2024 ADANA TEKNOFEST PROGRAMI
Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Bayraktar TB2, Akıncı, Hürkuş gibi hava araçlarının gösterilerine sahne olacak, TEKNOFEST Girişim Yarışması, Deneyap Makeathon ve Fikir Maratonu yarışmalarına ev sahipliği yapacak.
TEKNOFEST Bilim Sokağı Atölyeleri, Paydaş/Sponsor Atölyeleri, Planetaryum, Sanal Gerçeklik Tüneli, T3 Vakfı Çadırı, Ana Sahne Gösterileri, Dikey Rüzgar Tüneli, Güneş Gözlemi, Bilim Sokağı, Uzay Temalı Şişme Çocuk Parkı, Sıcak Hava Balonu, Tematik Sergi Alanları gibi eğlenceli faaliyetler ve deneyim alanları, TEKNOFEST kapsamında ziyaretçilerle buluşacak.

TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

İlk kez TEKNOFEST Akdeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'ne 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı ev sahipliği yapacak. İnsanlık için adalet ve merhamet ilkesiyle teknoloji üreten takımlar; teknoloji ekosistemindeki yerlerini alarak birbirleriyle etkileşim kuracak ve büyük yarışın keyfini çıkaracak.


3 gün sürecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz başlıklarda hünerlerini sergileyen takımlar arasında kıyasıya rekabet ve dostluk rüzgârı esecek.
Alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olan takımlar, final gününde yarışmaya hak kazanacak.

Birincilik Ödülü: 500.000 ₺
İkincilik Ödülü: 300.000 ₺
Üçüncülük Ödülü: 200.000 ₺

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