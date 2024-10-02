TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

Teknofest Adana 2024 bugün itibarıyla başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de milli teknoloji zirvesi ülkemizi gururlandırmaya devam edecek. Yerli ve milli üretim hava araçlarımızdan Türk Yıldızları, SOLOTÜRK, Akıncı, Aksungur, Anka, Bayraktar TB2, Hürkuş, Jandarma Çelik Kanatlar, Paramotor, Gyrocopter ve Atak Helikopteri gösterileri sergilenecek. Teknoloji yarışmalarını takip etmek ve festivale katılmak isteyen katılımcılar detayları araştırmaya başladı. Adana Teknofest ne zaman, nasıl gidilir, ücretli mi, kayıt nasıl yapılır? İşte yol tarifi