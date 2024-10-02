TEKNOFEST ADANA ETKİNLİK TAKVİMİ: Adana Teknofest ne zaman, nerede, nasıl gidilir? Ziyaretçi kayıt ekranı

İlk kez TEKNOFEST Akdeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'ne 2-6 Ekim 2024 tarihlerinde Adana Şakirpaşa Havalimanı ev sahipliği yapacak. İnsanlık için adalet ve merhamet ilkesiyle teknoloji üreten takımlar; teknoloji ekosistemindeki yerlerini alarak birbirleriyle etkileşim kuracak ve büyük yarışın keyfini çıkaracak.



3 gün sürecek TEKNOFEST Şampiyonlar Ligi'nde sürpriz başlıklarda hünerlerini sergileyen takımlar arasında kıyasıya rekabet ve dostluk rüzgârı esecek.

Alanında uzman jüri üyeleri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda en başarılı olan takımlar, final gününde yarışmaya hak kazanacak.

Birincilik Ödülü: 500.000 ₺

İkincilik Ödülü: 300.000 ₺

Üçüncülük Ödülü: 200.000 ₺