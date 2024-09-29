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TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE: Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Teşkilat 113. Bölüm izle için TRT 1 ekranı başında yerler alındı. 5. sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam eden dizinin başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi başarılı isimler yer aldığı yapımın bu hafta yayınlanan son bölümde kız kardeşinin hayatta olduğu ihtimalini duyan Altay'ın gözü döner ve kardeşi hakkında bildiklerini öğrenmek için Makinist'i için tehdit eder. İşte, Teşkilat son bölüm izle ekranı tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

Giriş Tarihi: 29.09.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:18
TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE: Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Teşkilat 113. bölüm izle için TRT 1 ekranı başında yerler alındı. Aybüke Pusat ile Tolga Sarıtaş'ı yıllar sonra bir araya getiren yapımda makinist'in konuşmalarının bir oyun olduğunu düşünen Neslihan ise endişelidir. Söz konusu kardeşi olduğunda Altay'ın neler yapabileceğinin farkındadır. İşte, Teşkilat son bölüm izle ekranı tek parça, kesintisiz, full HD seçenekleri...

TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE: Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE

29 Eylül 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE: Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

TEŞKİLAT 113. BÖLÜM KONUSU

Kız kardeşinin hayatta olduğu ihtimalini duyan Altay'ın gözü döner ve kardeşi hakkında bildiklerini öğrenmek için Makinist'i için tehdit eder. Makinist'in konuşmalarının bir oyun olduğunu düşünen Neslihan ise endişelidir. Söz konusu kardeşi olduğunda Altay'ın neler yapabileceğinin farkındadır. Bu durum Neslihan ile Altay'ı karşı karşıya getirir.

TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE: Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Görevinin ilk kısmını tamamlayan Korkut artık Hamdi'nin evindedir. Korkut adımlarını dikkatle atarken durumunu her an rapor etmektedir.

TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE: Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Neslihanlar çalınan çantanın peşindeyken düşmanlar da bu çantayı açacak şifreyi bulmaya çalışır. Altay ise kardeşine neler olduğunu öğrenmeyi amaçlarken tehlikeyle burun buruna gelecektir.

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