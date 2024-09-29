TEŞKİLAT 113. BÖLÜM İZLE: Teşkilat son bölüm izle tek parça, kesintisiz, full HD

Teşkilat 113. Bölüm izle için TRT 1 ekranı başında yerler alındı. 5. sezonu ile hikayesine kaldığı yerden devam eden dizinin başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi başarılı isimler yer aldığı yapımın bu hafta yayınlanan son bölümde kız kardeşinin hayatta olduğu ihtimalini duyan Altay'ın gözü döner ve kardeşi hakkında bildiklerini öğrenmek için Makinist'i için tehdit eder. İşte, Teşkilat son bölüm izle ekranı tek parça, full HD, kesintisiz seçenekleri...

Giriş Tarihi: 29.09.2024 19:16 Güncelleme Tarihi: 29.09.2024 19:18