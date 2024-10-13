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TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Teşkilat 116. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi başarılı isimleri buluşturan yapımın yayınlanan son bölümünde kherkesin peşinde olduğu çantayı ele geçiren Altay bir kaçış yolu arar. Artık amacı çantayı Neslihanlara ulaştırmaktır. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.10.2024 23:08 Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 23:08
TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Teşkilat 116. bölüm fragmanı için TRT 1 ekranı üzerinde araştırmalar hız kazandı. 13 Ekim tarihli yayınlanan son bölümün ardından yeni bölümden detaylar görmek isteyen dizinin takipçileri fragman için bekleyişe geçti. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI

Teşkilat yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimize eklenecektir.

TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

TEŞKİLAT 115. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin peşinde olduğu çantayı ele geçiren Altay bir kaçış yolu arar. Artık amacı çantayı Neslihanlara ulaştırmaktır. Neslihanlar, Altay'dan iz bulmaya çalışırken Altay da ne pahasına olursa olsun çantayı korumak için bir kez daha kendini tehlikeye atacaktır.

TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Selen'in bıraktığı mesajı bulan Neslihan ve ekibi çantanın öneminin bir kez daha farkına varır. Neslihan çantayı düşmandan geri almak isterken aynı zamanda Altay'ı kurtarmak için elinden geleni yapar.

TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

Hamdi'nin rakiplerine karşı yaptığı hamleyle Korkut, kendini tehlikenin içinde bulur. İşler ters gittiği an görevini de riske atılacağını bilen Korkut tedirgin olsa da soğukkanlılığını korumaya çalışır.

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