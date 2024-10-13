TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?

TEŞKİLAT 115. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Herkesin peşinde olduğu çantayı ele geçiren Altay bir kaçış yolu arar. Artık amacı çantayı Neslihanlara ulaştırmaktır. Neslihanlar, Altay'dan iz bulmaya çalışırken Altay da ne pahasına olursa olsun çantayı korumak için bir kez daha kendini tehlikeye atacaktır.