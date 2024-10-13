TEŞKİLAT 116. BÖLÜM FRAGMANI: TRT 1 dizi ekranı ile Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, neler olacak?
Teşkilat 116. Bölüm fragmanı merak ediliyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Serdar Yeğin gibi başarılı isimleri buluşturan yapımın yayınlanan son bölümünde kherkesin peşinde olduğu çantayı ele geçiren Altay bir kaçış yolu arar. Artık amacı çantayı Neslihanlara ulaştırmaktır. Peki, Teşkilat yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, gelecek hafta neler olacak? İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 13.10.2024 23:08
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 23:08