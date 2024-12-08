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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Teşkilat Senaryo Ekibi'nin kaleme aldığı dizi, aksiyon dolu hikayesi ve güçlü karakterleriyle büyük ilgi görüyor. Her hafta merakla beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelen Teşkilat dizisinin 118. bölümü, 3 Kasım Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte, TRT 1 ekranıyla kesintisiz HD kalitesinde Teşkilat 118. yeni bölüm izleme linki haberin devamında..

Giriş Tarihi: 08.12.2024 18:02 Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 18:02
TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat, yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisini kazanmayı sürdürüyor. Başrollerinde Tolga Sarıtaş, Aybüke Pusat, Yunus Emre Yıldırımer ve Tuvana Türkay'ın yer aldığı dizi, heyecan dolu yeni bölümleriyle izleyicilerini ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Yeni sezona güçlü bir başlangıç yapan Teşkilat, geçtiğimiz hafta izleyicilerle buluşan son bölümle büyük ilgi gördü, bu hafta ise dizinin yeni bölümünde neler olacağı merak konusu. 8 Aralık Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak Teşkilat'ın 123. bölümünü kesintisiz HD kalitesinde izleme ekranı haberin devamında...

TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE

8 Aralık 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki linki kullanabilirsiniz.

https://www.trt1.com.tr/diziler/teskilat

TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut ve Hamdi, Suat ile Ağa'nın tuzağına düşerler. Korkut'un amacı düştüğü tuzaktan kurtulduktan sonra düşmanlara gözdağı vermek olacaktır. Fakat bu yolda operasyonu riske atmayacak hamleler yapmalıdır.

Uzay, hedefin kendisi olduğunu anladığı an vurulmuştur. Onun öldüğünden emin olmak isteyen Hayalet, Uzay'ın peşini bırakmaz. Uzay onu zekâsı ile oyalamaya çalışırken yardımına Altay yetişecektir.

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TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT OYUNCU KADROSU

Tolga Sarıtaş
Aybüke Pusat
Yunus Emre Yıldırımer
Serdar Yeğin
Tuvana Türkay
Murat Aygen
Murat Han
TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT DİZİSİNİN KONUSU NE?

Türkiye'ye karşı harekete geçen karanlık bir yapı, planlarını devreye sokarak, uluslar arası alanda dikkat çeken Türkiye'nin İHA ve SİHA programını hedef alır. Bu sürpriz hamlenin ardından Millî İstihbarat Teşkilatı çatısı altında gizli bir ekip kurulmasına karar verilir.

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