TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TEŞKİLAT EN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Korkut ve Hamdi, Suat ile Ağa'nın tuzağına düşerler. Korkut'un amacı düştüğü tuzaktan kurtulduktan sonra düşmanlara gözdağı vermek olacaktır. Fakat bu yolda operasyonu riske atmayacak hamleler yapmalıdır.

Uzay, hedefin kendisi olduğunu anladığı an vurulmuştur. Onun öldüğünden emin olmak isteyen Hayalet, Uzay'ın peşini bırakmaz. Uzay onu zekâsı ile oyalamaya çalışırken yardımına Altay yetişecektir.

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