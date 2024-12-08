TEŞKİLAT 123. BÖLÜM İZLE | 8 Aralık Pazar TRT 1 Teşkilat yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Teşkilat, yeni bölümleriyle Pazar akşamları izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Yönetmenliğini Yağız Alp Akaydın'ın üstlendiği, senaryosunu ise Teşkilat Senaryo Ekibi'nin kaleme aldığı dizi, aksiyon dolu hikayesi ve güçlü karakterleriyle büyük ilgi görüyor. Her hafta merakla beklenen yeni bölümüyle ekranlara gelen Teşkilat dizisinin 118. bölümü, 3 Kasım Pazar akşamı TRT 1 ekranlarında yayınlanacak. İşte, TRT 1 ekranıyla kesintisiz HD kalitesinde Teşkilat 118. yeni bölüm izleme linki haberin devamında..