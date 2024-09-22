TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?
TOKİ'den ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum " TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlanacağını" duyurdu. Peki, TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 22.09.2024 13:58
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:58