TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.