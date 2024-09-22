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TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?

TOKİ'den ödemeleri süren konut ve iş yerleri için indirim kampanyası gündemde. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum " TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşların ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim sağlanacağını" duyurdu. Peki, TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası için tüm merak edilenler...

Giriş Tarihi: 22.09.2024 13:58 Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 13:58
TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?

TOKİ peşin ödemede yüzde 25'lik indirim kampanyası için araştırmalar hız kazandı. TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç Bu kapsamda bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. Peki, 2024 TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası başladı mı, ne zaman, şartlar neler? İşte, TOKİ yüzde 25 indirim kampanyası başvuru tarihi ve şartları!

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?

TOKİ YÜZDE 25 İNDİRİM KAMPANYASI!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ güvencesiyle ev ve iş yeri sahibi olan vatandaşlarımızın yoğun talepleri üzerine, ödemeleri devam eden konut ve iş yerleri için yüzde 25 indirim imkanı sağlayacağız. Ayrıca borcunun en az yüzde 25'ini kapatmak isteyen de yine aynı oranda indirim alabilecek. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?

TOKİ KONUT VE İŞ YERİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞLADI MI, NE ZAMAN?

Kurum'un, "TOKİ'den yüzde 25 indirim kampanyası" başlığıyla verdiği bilgilere göre, başvurular 23 Eylül-18 Ekim'de yapılacak.

Kampanyadan, TOKİ'den 2023 Haziran sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 Haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olanlar faydalanabilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI BAŞVURU NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Vatandaşlar, satış işlemlerinin gerçekleştiği bankaya başvuruda bulunabilecek. Ödenmesi gereken tutar da bankadan öğrenebilecek.

TOKİ yüzde 25 indirim kampanyas başvuru ekranı 2024 | TOKİ konut ve iş yeri indirim kampanyası ne zaman, şartlar neler?

TOKİ İNDİRİM KAMPANYASI ŞARTLARI NELER?

  • Konut ve iş yeri sahiplerinin başvuru tarihi itibarıyla öncelikle borç kapatmanın yapıldığı aya ait taksit ödemelerini yapmış olması gerekiyor.
  • Ayrıca geriye dönük taksit ve emlak vergisi borcu da bulunmamalı. Kat mülkiyeti oluşmuş projelerde kampanyadan faydalanmak isteyen konut ve işyeri sahiplerinin; bankaya giderken site yönetiminden alacakları 'borcu yoktur' belgesi ve ilgili belediyeden alacağı emlak beyan değerini gösterir belgeyi de yanında götürmesi gerekiyor.
  • İndirimden faydalanırken kredi kullanmak isteyen vatandaşlar, Gayrimenkul Satış Sözleşmesini imzalamış oldukları bankalardan destek alabilecek.
  • TOKİ'den ev ve iş yeri satın alanlar, borç bakiyesinin peşin kapatılması durumunda yüzde 25 oranında indirimden faydalanabilecek. 2023 yılı haziran ayı sonuna kadar satılmış konutların sahipleri, geri ödeme taksitleri en geç 2023 yılı haziran sonu itibarıyla başlayanlar ve kalan taksit sayısı 12 aydan fazla olan vatandaşlar kampanyaya başvurabilecek.
  • Borcun tamamını kapatamayacak olan alıcılar da kalan borç bakiyesinin yüzde 25 ve daha fazlasını ödemek isterlerse yine yüzde 25 indirimden faydalanabilecek.
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