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Torba yasa 2024 maddeleri son durum: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasada neler var, Meclis'ten geçti mi?

Ekim ayı itibarıyla yeniden çalışmalarına dönen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul sürecinde pek çok kanun teklifini değerlendiriyor. 9. Yargı Paketi başta olmak üzere sunulan düzenlemeler milletvekillerinin değerlendirmesinde. Kalan maddeleri ile konuşulan torba yasa 2024 son dakika haberleri arasında yerini koruyor. Ekonomi başlıkları ile araştırılan torba kanunda 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi çalışmalar olacak mı merak konusu. Peki; Torba yasa maddeleri ve içeriğinde neler var, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?

Giriş Tarihi: 15.10.2024 08:10 Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 08:10
Torba yasa 2024 maddeleri son durum: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi?

Torba yasa 2024 maddeleri kapsamında araştırılan 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 prim gününden emeklilik, ev hanımlarına prim desteği, vergi affı gibi birçok konu başlığından hangilerinin bu düzenleme içerisinde yer alacağı merak ediliyor. Araştırmalar hız kazanırken Meclis'in öncelikli konusunun yargı paketi olacağı bilinenler arasında. Peki; torba yasada neler var, ne zaman çıkacak?

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASA 2024 SON DURUM: MECLİS ARASI TAMAMLANDI!

1 Ekim itibarıyla çalışmalarına dönen TBMM Genel Kurul sürecinde pek çok konu başlığı var. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un aktardığı üzere Meclis'in öncelikli konusu 9. Yargı Paketi. Bununla birlikte başka kanun teklifleri de milletvekillerinin değerlendirme sürecinde.

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi?

Kalan maddeleri ile takip edilen torba yasa hakkında henüz yeni bir gelişme paylaşılmadı. Öte yandan 3600 ek gösterge, Bağkur 7200 gibi konularda yapılan açıklamalar şöyle:

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi?

TORBA YASADA NELER VAR?

Torba yasa maddeleri netlik kazanmazken çalışmalar özelinde gelen açıklamalar şöyle:

Bakan Işıkhan'ın "Ev kadınlarına yönelik 3'te 1 prim desteği kapsamında çalışmalarımızı başlattık. Burada isteğe bağlı sigorta kapsamında bir sistem kuruyoruz." şeklindeki son açıklaması ardından torba yasada beklenenler arasında yer alan ev hanımlarına prim desteği gündemde.

Torba yasa 2024 maddeleri son durum: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi?

BAĞKUR 7200 SON DURUM

"Sosyal güvenlik sistemimizin sürdürülebilirliğini sağlamak durumundayız. Bunu biz prim gelirleriyle sağlıyoruz. En önemli gelirimiz bu. Bunun dışında bir gelirimiz yok. Vatandaşlarımızı çalışma hayatında tutmaya çalışıyoruz. Bağ-Kur'ların 9000 gün olan prim ödeme gün sayısını 7200 güne düşürme konusunda çalışmalarımız devam ediyor. Bu seçim öncesi verilen bir sözdür. Mutlaka yerine getireceğiz. Bütçe disiplini doğrultusunda bu adımları atacağız."

3600 EK GÖSTERGE SON DURUM

"15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe giren 3600 Ek Gösterge Düzenlemesi ile çalışan emekli 5,3 milyon kamu personeli ve bunların hak sahiplerinin ek göstergelerinin yeniden düzenlemesini sağladık. Bununla beraber birinci dereceye yükselen devlet memurlarımız için 3600 ek gösterge düzenlemesini de hükumet olarak en kısa sürede hayata geçireceğiz."

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