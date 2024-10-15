Torba yasa 2024 maddeleri son durum: 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı... Torba yasada neler var, Meclis’ten geçti mi?

Ekim ayı itibarıyla yeniden çalışmalarına dönen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurul sürecinde pek çok kanun teklifini değerlendiriyor. 9. Yargı Paketi başta olmak üzere sunulan düzenlemeler milletvekillerinin değerlendirmesinde. Kalan maddeleri ile konuşulan torba yasa 2024 son dakika haberleri arasında yerini koruyor. Ekonomi başlıkları ile araştırılan torba kanunda 3600 ek gösterge, Bağkur 7200, vergi affı gibi çalışmalar olacak mı merak konusu. Peki; Torba yasa maddeleri ve içeriğinde neler var, ne zaman çıkacak, Meclis'ten geçti mi?