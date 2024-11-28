TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, ne kadar? Devler Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını dijital platformu TABİİ üzerinden ekranlara taşıyor. Dünyanın ve Avrupa2nın en önemli futbol organizasyonlarının maçlarını kaçırmadan izlemek isteyen futbolseverler ve taraftarlar TABİİ canlı izleme ve üyelik bilgilerini arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Bugün temsilcilerimi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi, Tabii spor üyeliği ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur?