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TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, ne kadar? Devler Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT 2024-2025 sezonunda Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarını dijital platformu TABİİ üzerinden ekranlara taşıyor. Dünyanın ve Avrupa2nın en önemli futbol organizasyonlarının maçlarını kaçırmadan izlemek isteyen futbolseverler ve taraftarlar TABİİ canlı izleme ve üyelik bilgilerini arama motorları üzerinde mercek altına aldı. Bugün temsilcilerimi Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi mücadeleleri de büyük bir heyecanla bekleniyor. Peki, TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi, Tabii spor üyeliği ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur?

Giriş Tarihi: 28.11.2024 09:22 Güncelleme Tarihi: 28.11.2024 09:22
TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, ne kadar? Devler Ligi ve Avrupa Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçları 3 sezon boyunca TRT'nin dijital platformu olan Tabii ekranlarından yayınlanacak. Temsilcilerimiz Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi maçlarını kaçırmadan seyretmek isteyenler TRT Tabii üyelik ekranını sorguluyor. Peki, TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi, Tabii spor üyeliği ne kadar, kaç TL, nasıl üye olunur?

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, ne kadar? Devler Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT TABİİ ÜCRETLİ Mİ, ŞİFRESİZ Mİ?

TRT, UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, UEFA Konferans Ligi ve UEFA Süper Kupa maçlarını önümüzdeki 3 yıl boyunca ekranlarına taşıyacak. Özellikle Avrupa Ligi'nde Türk takımlarının mücadele edeceği maçlar, TRT 1, TRT Spor ve TRT Tabii kanalında şifresiz ve ücretsiz olarak izlenebilecek. Bu sayede futbolseverler, heyecan dolu karşılaşmaları ek bir ücret ödemeden takip edebilecekler.

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, ne kadar? Devler Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TRT TABİİ NASIL ÜYE OLUNUR?
Tabii platformuna Ad-Soyad, e-posta, şifre, Cinsiyet ve doğum tarihi bilgileri gün, ay ve yıl olarak girildikten sonra üye olunabiliyor. Tabii'ye üye olunduktan sonra Premium pakete geçerek maçları ve tüm içerikleri reklamsız bir şekilde izlenebiliyor. Aşağıda yer alan bağlantı aracılığıyla Tabii platformuna üyelik işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

https://www.tabii.com/tr/register

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, ne kadar? Devler Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçları dışında tüm maçlar Tabii Spor ekranlarında canlı yayın ile izlenebiliyor. Maçları kaçırmadan takip edebilmek için Tabii Spor'a aylık 99,99 TL'ye üye olunduktan sonra tüm maçları televizyon, tablet ev telefonlardan izlemek mümkün.

TRT TABİİ ücretli mi, şifresiz mi? TABİİ spor nasıl üye olunur, ne kadar? Devler Ligi ve Avrupa Ligi maçları

TABİİ SPOR ÜCRETLİ Mİ, NASIL ÜYE OLUNUR?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde temsilcilerimizin maçları dışında tüm maçlar Tabii Spor ekranlarında canlı ayyılanıyor. Maçları kaçırmadan takip edebilmek için Tabii Spor'a aylık 99,99 TL'ye üye olunduktan sonra tüm maçları televizyon, tablet ev telefonlardan izlemek mümkün.

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