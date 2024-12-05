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Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kar payı dağıtım kararı detaylı bir şekilde yatırımcılarla paylaşıldı. Turkcell'in hisse başına ödeyeceği temettü miktarı ve ödeme tarihi hakkında bilgi verilirken, yatırımcılar bu ödemeleri heyecanla beklemeye başladı. Peki, 2024 Turkcell temettü ödeme tarihi ne zaman? Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...