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Laykla Galeri Laykla Neler Oluyor Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2023 yılı olağan genel kurul toplantısını 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdi. Toplantının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, kar payı dağıtım kararı detaylı bir şekilde yatırımcılarla paylaşıldı. Turkcell'in hisse başına ödeyeceği temettü miktarı ve ödeme tarihi hakkında bilgi verilirken, yatırımcılar bu ödemeleri heyecanla beklemeye başladı. Peki, 2024 Turkcell temettü ödeme tarihi ne zaman? Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? İşte, detaylar...

Giriş Tarihi: 05.12.2024 16:22 Güncelleme Tarihi: 05.12.2024 16:22
Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

Turkcell temettü ötemettü ödeme tarihi ve tutarı yatırımcılar tarafından merakla takip ediliyor. Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL) 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında alınan kar payı dağıtım kararı, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirilmiş ve bu açıklamada hisse başına ödenecek temettü miktarı ve ödeme tarihine yer verilmişti. Temettü takviminde yer alan bilgilere göre, Turkcell yatırımcılarına belirlenen tarihlerde kar payı ödemesi yapacak.Peki, Turkcell (TCELL) temettü ne kadar ve ne zaman dağıtacak? İşte detaylar...

Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

TURKCELL (TCELL) TEMETTÜ KARARI AÇIKLANDI

Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. (TCELL), 2 Mayıs 2024 tarihinde gerçekleştirdiği 2023 yılı olağan genel kurul toplantısında temettü ödeme kararı aldı.

Toplantının ardından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, şirket yönetim kurulunun önerdiği temettü dağıtım teklifinin genel kurulda kabul edilerek onaylandığı bildirildi. Bu kararla birlikte hisse başına dağıtılacak temettü miktarı ve ödeme tarihi kesinleşti.

Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

TURKCELL (TCELL) HİSSE BAŞI NE KADAR, KAÇ TL TEMETTÜ DAĞITACAK?

Turkcell, 2024 Aralık yılında yatırımcılarına hisse başına brüt 2,8531809 TL, net 2,5678628 TL nakit temettü dağıtacak.

Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

TURKCELL (TCELL) NE ZAMAN TEMETTÜ ÖDEYECEK?

Turkcell temettü ödeme tarihi 5 Aralık 2024 olarak belirlendi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

''Şirketimiz esas sözleşme hükümleri ve Kâr Dağıtım Politikası çerçevesinde brüt 6.276.998.060 TL (altımilyarikiyüzyetmişaltımilyondokuzyüzdoksansekizbinaltmış Türk Lirası) kar payının, ilgili hesap dönemine yönelik olarak hazırlanan kâr dağıtım öneri tablosu kapsamında, 1 TL nominal değerli beher pay için brüt 2,8531809 TL (net 2,5678628 TL) olmak üzere, mevzuatta öngörülen esaslar çerçevesinde 5 Aralık 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden dağıtılmasına, 15.303 olumsuz oya karşılık 1.423.158.855,315708 olumlu oy ile mevcudun oy çokluğuyla karar verildi.''

Turkcell temettü ödeme tarihi 2024: Turkcell ne zaman ve ne kadar temettü verecek? TCELL temettü miktarı

1 YILDA KAÇ KEZ TEMETTÜ VERİLİR?

Temettü miktarı sabit değildir (faizin aksine) ve şirket tarafından herhangi bir zamanda değiştirilebilir. Temettüler genellikle 3 ayda bir ödenir.

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