TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi maç programı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında düzenlenen milli maçlara ilişkin araştırmalar devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımız Karadağ karşısında gösterdiği başarılı performansın ardından İzlanda'yı kendi sahasında mağlubiyete uğratarak gruptaki liderlik yarışındaki adımlarını sağlamlaştırmayı başardı. Namağlup unvanıyla bir üst gruba geçmeyi hedefleyen Millilerin sıradaki müsabakası Galler ile olacak. Peki, Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Uluslar Ligi Türkiye Milli Maç programı…