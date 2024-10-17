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TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi maç programı

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup kapsamında düzenlenen milli maçlara ilişkin araştırmalar devam ediyor. Türkiye A Milli Futbol Takımımız Karadağ karşısında gösterdiği başarılı performansın ardından İzlanda'yı kendi sahasında mağlubiyete uğratarak gruptaki liderlik yarışındaki adımlarını sağlamlaştırmayı başardı. Namağlup unvanıyla bir üst gruba geçmeyi hedefleyen Millilerin sıradaki müsabakası Galler ile olacak. Peki, Türkiye – Galler maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak, hangi kanalda yayınlanacak? İşte, UEFA Uluslar Ligi Türkiye Milli Maç programı

Giriş Tarihi: 17.10.2024 11:29 Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 11:29
TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi maç programı

Türkiye - Galler milli maçı için gerim sayım heyecanı başladı! Temsilcilerimiz UEFA Uluslar B Ligi 4. Gruptaki iddiasını koruyarak zirvedeki yerini sağlamlaştırmayı başardı. Galler deplasmanında A Milli Takımımız beraberlikle ayrıldığı maçın ardından, ev sahipliğini yaptığı müsabakan namağlup unvanıyla ayrılmayı hedefliyor. Galibiyet isteyen millilerimiz Galler maçı öncesinde hazırlıklarına başladı. İşte, Türkiye - Galler maçının tarihi, saati ve yayın kanalı ile ilgili detaylar haberin devamında...

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi maç programı

MİLLİLER GALLER İLE YENİDEN KARŞI KARŞIYA!

UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçına Galler karşısında çıkan ay-yıldızlılar, deplasmandaki müsabakadan golsüz beraberlikle ayrılmıştı. Müsabakanın rövanş mücadelesi ise A Milli Takımımız, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda rakibini konuk edecek.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi maç programı

TÜRKİYE - GALLER MAÇI NE ZAMAN?

UEFA Uluslar B Ligi kapsamında düzenlenecek Türkiye Galler maçı 16 Kasım Cumartesi günü A Milli Takımımızın en sahipliğinde oynanacak. Heyecanlı mücadele saat 20.00'de başlayacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi maç programı

TÜRKİYE - GALLER MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Türkiye - Galler milli maçı şifresiz olarak TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ | Türkiye - Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Uluslar B Ligi maç programı

UEFA ULUSLAR LİGİ TÜRKİYE MİLLİ MAÇ TAKVİMİ

UEFA Uluslar B Liginde toplamda 6 maç oynayacak Millilerin kalan maçları şöyle:

16 Kasım 2024: Türkiye - Galler

19 Kasım 2024: Karadağ - Türkiye

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