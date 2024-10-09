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ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 Diyanet Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor?

Mübarek üç ayların 2025 yılında ne zaman başlayacağı araştırılıyor. Tüm İslam alemini yakından ilgilendiren Recep, Şaban ve Ramazan ayının tarihleri merak konusu oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan takvimle birlikte dini özel günlerin tarihleri belli oldu. Peki, 2025 yılı üç aylar ne zaman başlayacak, Recep Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihlere denk geliyor?

Giriş Tarihi: 09.10.2024 11:27 Güncelleme Tarihi: 09.10.2024 11:29
ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 Diyanet Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor?

Kadir Gecesi, Miraç, Berat, ve Regaib Kandili gibi dini günleri içinde barındıran mübarek üç aylar için sayılı bir zaman kaldı. Manevi bir atmosferde dualar ve ibadetlerle geçirilen bu kıymetli üç ayların tarihleri ibadetleri ve faziletleri arama motorları üzerinde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini günler takvimi içerisinde bu yıl üç ayların başlangıcına ile ilgili bilgiler de yerini aldı. İşte, 2025 mübarek Üç aylar ile ilgili ayrıntılar haberin devamında...

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 Diyanet Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor?

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvime göre Üç aylar, Receb ayıyla birlikte 1 Ocak 2025 Çarşamba günü başlayacak. Regaib Kandili ise 2 Ocak 2025 Perşembe günü idrak edilecek.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 Diyanet Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor?

RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Oruç ibadetinin idrak edileceği Ramazan ayı ise 1 Mart 2025 Cumartesi günü başlayacak. 28 Şubat'ı 1 Mart'a başlayan gece ilk sahura kalkılacak.

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 Diyanet Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor?

2025 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ

Üç Ayların Başlangıcı: 1 Ocak 2025 Çarşamba (1 Receb 1446)
Regaib Kandili: 2 Ocak 2025 Perşembe (2 Receb 1446)
Mirac Kandili: 26 Ocak 2025 Pazar (26 Receb 1446)
Berat Kandili: 13 Şubat 2025 Perşembe (14 Şaban 1446)
Ramazan-ı Şerif'in Başlangıcı: 1 Mart 2025 Cumartesi (1 Ramazan 1446)
Kadir Gecesi: 26 Mart 2025 Çarşamba (26 Ramazan 1446)
Arefe Günü: 29 Mart 2024 Cumartesi
Ramazan Bayramı 1. Günü: 30 Mart 2025 Pazar (1 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 2. Günü: 31 Mart 2025 Pazartesi (2 Şevval 1446)
Ramazan Bayramı 3. Günü: 1 Nisan 2025 Salı (3 Şevval 1446)

ÜÇ AYLAR NE ZAMAN BAŞLIYOR? 2025 Diyanet Takvimi ile Recep, Şaban ve Ramazan ayı hangi tarihe denk geliyor?
ÜÇ AYLARI DEĞERLENDİRMEK İÇİN KISACA YAPILACAKLAR
1-Nefis muhasebesi yapmalı. Kulluğumuzda nasılız? Sorusunu kendimize sormalıyız. Tefekkürde bulunulmalı; "Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir" gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde düşünmeliyiz.
2-Günahlarımızdan tevbe etmeliyiz.
3- Hayat kitabımız Kur'ân-ı Kerim okunmalı, anlamaya çalışmalıyız.
4- Namaz muhasebemizi yapıp, kaza ve nafile namazlar kılmalıyız.
5- Mü'minlerle helalleşilmeli; Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzleri güldürmeye çalışmalıyız.
6- Kendimiz, ailemiz ve diğer mü'min kardeşlerimize, isim zikrederek hayır dualar etmeliyiz.
7- Ramazan ayında tutacağımız bir aylık oruçtan başka Recep ve Şaban aylarında da oruç tutmaya özen göstermeli. Pazartesi ve Perşembe günleri, ayın on üç, on dört ve on beşinci günleri gibi Rasülullahın oruç tuttuğu günlerde oruç tutmalı. Nefsimizi dizginleyen ve günaha gitmeye en büyük engellerden olan Oruç'a ayrı bir ehemmiyet vermeliyiz.
8- Bu günlerde, tevbe, dua, niyaz ve istiğfarlarımızla Allah'a yaklaşmaya ve kendimizi affettirmeye çalışmalıyız. Peygamber Efendimiz (s.a.s)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun sünnetine uyup, ümmetinden olma şuurumuzu tazelenmeliyiz.
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