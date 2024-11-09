YALAN 23. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi Kanal D Yalan yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Kanal D ekranlarında, Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan *Yalan* dizisi, yeni bölümleriyle heyecan dolu bir şekilde devam ediyor. Yönetmen Ersoy Güler'in yönettiği, senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı Yalan, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin 23. bölümü merakla beklenirken, izleyiciler Yalan'ın yeni bölümünü kesintisiz ve HD kalitesinde izleme ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte, Kanal D Yalan 23. bölüm izle linki haberin devamında...