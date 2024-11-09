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YALAN 23. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi Kanal D Yalan yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Kanal D ekranlarında, Cumartesi akşamları izleyicilerle buluşan *Yalan* dizisi, yeni bölümleriyle heyecan dolu bir şekilde devam ediyor. Yönetmen Ersoy Güler'in yönettiği, senaryosunu ise Cem Akyoldaş ve Murat Boyacıoğlu'nun kaleme aldığı Yalan, her hafta izleyiciyi ekran başına kilitliyor. Dizinin 23. bölümü merakla beklenirken, izleyiciler Yalan'ın yeni bölümünü kesintisiz ve HD kalitesinde izleme ekranını arama motorlarında sorguluyor. İşte, Kanal D Yalan 23. bölüm izle linki haberin devamında...

Giriş Tarihi: 09.11.2024 17:00 Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 17:00
YALAN 23. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi Kanal D Yalan yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

Kanal D'nin sevilen dizisi Yalan, ilk bölümünden itibaren izleyicilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. Aslıhan Güner, Eylül Tumbar ve Serra Pirinç'in başrolünde yer aldığı dizi, her yeni bölümüyle heyecanını artırarak izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz hafta ekranlara gelen yeni bölüm, izleyicileri yine soluksuz bir şekilde ekrana kilitledi. Yeni sezona güçlü bir giriş yapan Yalan'da, bu hafta neler olacağı ise büyük merak konusu. 9 Kasım Cumartesi akşamı yayınlanacak yeni bölümü kesintisiz ve HD kalitesinde izlemek için detaylar haberin devamında…

YALAN 23. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi Kanal D Yalan yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

YALAN YENİ BÖLÜM İZLE

Yalan yeni bölümü ile 9 Kasım Cumartesi akşamı Kanal D ekranlarında izleyicisi ile buluşuyor.

Dizinin yeni bölümünü aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla izleyebilirsiniz;

https://www.kanald.com.tr/yalan

YALAN 23. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi Kanal D Yalan yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

YALAN SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Gerçeği öğrenen Duru, herkesten özellikle Berrin ve Melike'den hesap sorar. Geçmişin karanlık sırlarını öğrendikçe öfkesi giderek artan Duru tam anlamıyla kontrolden çıkmıştır. Melike, Duru'nun çırpınışlarını gördükçe yanlış zamanda gerçeği söylediği için kendisini suçlar. Hazal'ı da büyük bir hayal kırıklığına uğratmıştır. İki kızı birden perişan olmuştur. Duru'nun başlattığı büyük hesaplaşma yeniden herkesin de birbirine girmesine neden olur. Bu süreçte Duru bir tek Tuna'ya güveneceğini düşünür. Oysa o da her şeyi önceden bildiğini Duru'dan saklamaktadır. Duru'nun gerçeği öğrenmeye ses kaydını dinleyerek başladığını düşünen Berrin, Yusuf ile büyük bir hesaplaşma yaşar ve ipler ilk kez kopma noktasına gelir.

YALAN 23. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi Kanal D Yalan yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle

YALAN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Aslıhan Güner
Feyyaz Duman
Eylül Tumbar
Yeşim Ceren Bozoğlu
Özge Borak
Emir Benderlioğlu
Serra Pirinç
Atakan Hoşgören
Renan Bilek
Kubilay Tunçer
Zeynep Eronat

YALAN 23. BÖLÜM İZLE | 9 Kasım Cumartesi Kanal D Yalan yeni bölüm kesintisiz canlı HD izle
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