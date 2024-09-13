YALI ÇAPKINI 74. BÖLÜM İZLE! 3. sezonu yayında: Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, HD

Yalı Çapkını 74. Bölüm izle Star TV ekranlarında yerini aldı. Yeni sezonu ile kaldığı yerden devam eden yapımın başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir yer alıyor. 13 Eylül 2024 tarihli yayınlanan 3. sezonun ilk bölümünde Seyran ve Ferit ayrılmıştır. Seyran'ın hayatına sayesinde daha mutlu olduğunu hissettiği Sinan girmiştir. Ferit ise hayatına Diyar'ın girmesiyle geçmişinden biraz olsun uzaklaşmıştır. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz, tamamı seçenekleri ile haberimizde....

Giriş Tarihi: 13.09.2024 21:52 Güncelleme Tarihi: 13.09.2024 21:52