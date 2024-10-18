Yalı Çapkını 79. Bölüm izle HD || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

Yalı Çapkını 79. Bölüm izle ekranı için Star TV'ye dönüldü. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapımın bu hafta yayınlanan yeni bölümünde Seyran'ın geçmiş duygularından kopamaması yüzünden Sinan ile olan ilişkisi yokuş aşağı giderken, Ferit ise Diyar ile olan geleceğini kurmanın hazırlıkları içindedir. Abidin ise Korhanlardan intikamını almak üzere gözünü karartmıştır. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz, tamamı seçenekleri ile haberimizde....