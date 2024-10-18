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Yalı Çapkını 79. Bölüm izle HD || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

Yalı Çapkını 79. Bölüm izle ekranı için Star TV'ye dönüldü. Başrollerinde Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in yer aldığı yapımın bu hafta yayınlanan yeni bölümünde Seyran'ın geçmiş duygularından kopamaması yüzünden Sinan ile olan ilişkisi yokuş aşağı giderken, Ferit ise Diyar ile olan geleceğini kurmanın hazırlıkları içindedir. Abidin ise Korhanlardan intikamını almak üzere gözünü karartmıştır. İşte Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça, full HD, kesintisiz, tamamı seçenekleri ile haberimizde....

Giriş Tarihi: 18.10.2024 19:49 Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 19:49
Yalı Çapkını 79. Bölüm izle HD || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

Yalı Çapkını 79. yeni bölüm izle tek parça, HD seçenekleri ile araştırılıyor.Başrollerini Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un paylaştığı Yalı Çapkını 3. sezonu ile macerasına kaldığı yerden devam ediyor. İşte, Star TV ekranı ile Yalı Çapkını son bölüm izle ekranı...

Yalı Çapkını 79. Bölüm izle HD || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM İZLE

Başrollerinde Afra Saraçoğlu, Mert Ramazan Demir ve Çetin Tekindor'un yer aldığı Yalı Çapkını 69. bölümü ile ekrana geliyor.

18 Ekim 2024 tarihli yeni bölümü izlemek için aşağıdaki bağlantıyı kullanabilirsiniz.

https://www.startv.com.tr/dizi/yali-capkini

Yalı Çapkını 79. Bölüm izle HD || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

YALI ÇAPKINI 79. BÖLÜM KONUSU

Seyran'ın geçmiş duygularından kopamaması yüzünden Sinan ile olan ilişkisi yokuş aşağı giderken, Ferit ise Diyar ile olan geleceğini kurmanın hazırlıkları içindedir.

Yalı Çapkını 79. Bölüm izle HD || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

Orhan, kendini hiç beklemediği bir durumun ortasında bulurken, Abidin ise Korhanlardan intikamını almak üzere gözünü karartmıştır.

Yalı Çapkını 79. Bölüm izle HD || Star TV ile Yalı Çapkını son bölüm izle tek parça

Bu durum, Suna ve Seyran arasındaki ipleri gererken, Esme aldığı haberle şok olur.

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