Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay'ın evreleri
Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Arama motoru Google, çeşitli özel gün ve haftalarda, gökyüzü olaylarında ve tanınmış insanların doğum ve ölüm yıldönümlerinde tasarımlarıyla sayfasını hareketlendiriyor. Ay'ın yarım şekline şahit olanlar bu görsel şöleni izlerken bilgi sahibi olmak için Doodle üzerinde oynanan oyundan faydalanıyor. Peki; Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay'ın evreleri...
Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:16
Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:29