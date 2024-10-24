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Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay'ın evreleri

Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Arama motoru Google, çeşitli özel gün ve haftalarda, gökyüzü olaylarında ve tanınmış insanların doğum ve ölüm yıldönümlerinde tasarımlarıyla sayfasını hareketlendiriyor. Ay'ın yarım şekline şahit olanlar bu görsel şöleni izlerken bilgi sahibi olmak için Doodle üzerinde oynanan oyundan faydalanıyor. Peki; Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay'ın evreleri...

Giriş Tarihi: 24.10.2024 09:16 Güncelleme Tarihi: 24.10.2024 09:29
Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay’ın evreleri

Yarım Ayın Yükselişi Doodle tasarımı ile oyuna dönüştürüldü. Kullanıcıların çeşitli anlarda bilgi sahibi olmasına olanacak sağlayan tasarımlar takip ediliyor. Bu kez Ay'ın evreleri ve özellikleri gündemde. Peki; Yarım ay nedir, nasıl oluşur, ne zaman çıkar? İşte, tüm merak edilenler...

Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay’ın evreleri

YARIM AYIN YÜKSELİŞİ GOOGLE DOODLE OLDU!

Google Doodle tasarımlarıyla kullanıcılarına renkli arama motorları sunmaya devam ediyor. Bu kez Yarım Ayın Yükselişi Doodle ile oyuna dönüştürüldü.

Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay’ın evreleri

Bir kart eşleştirme oyunu ile sunulan Doodle kullanıcılarına keyifli anlar yaşatırken aynı zamanda bilgi sahibi olmaları için oyun içerisinde Ay'ın evreleri hakkında bilgi veriyor.

Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay’ın evreleri

AY'IN EVRELERİ

Ay'ın Dünya'dan görülen aydınlık yüzünün görünüm şeklini ifade eden Ay evreleri Yeni Ay, Hilal, İlk Dördün, Dolunay, Yarım Ay gibi isimlerle ifade ediliyor.

Ülkemizde Yarım Ayın Yükselişi izleniyor.

Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay’ın evreleri

YARIM AY NEDİR?

Ay, ilk dördün ve son dördün zamanında "D" şeklinde görülerek yarım ay konumuna gelir. Yeni ay evresinden bir hafta sonra görülen bu ay şekli ilk dördün halindeyse dolunaya evrilir.

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