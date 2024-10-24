Yarım Ayın Yükselişi Google Doodle oldu! Yarım ay nedir, nasıl oluşur? İşte Ay’ın evreleri

Yarım Ayın Yükselişi Doodle tasarımı ile oyuna dönüştürüldü. Kullanıcıların çeşitli anlarda bilgi sahibi olmasına olanacak sağlayan tasarımlar takip ediliyor. Bu kez Ay'ın evreleri ve özellikleri gündemde. Peki; Yarım ay nedir, nasıl oluşur, ne zaman çıkar? İşte, tüm merak edilenler...