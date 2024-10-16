YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik kararına göre 17 Ekim Perşembe okul var mı yok mu, hangi illerde tatil edildi?

Bazı illerde etkili olan deprem panik ve endişeye sebep olmasının yanında eğitim ve öğretim faaliyetlerini de etkiledi. Yaşanan şiddetli deprem nedeniyle Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi. İllerin valiliklerinden gelen peş peşe açıklamaların ardından "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusu yanıt aramaya başladı. 5.9 büyüklüğünde gerçekleşen ve merkez üssü Malatya olarak kayıtlara geçen sarsıntı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere pek çok ilde paniğe sebep oldu. Peki, 17 Ekim 2024 okullar tatil mi, hangi ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte, detaylar…