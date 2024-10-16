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YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik kararına göre 17 Ekim Perşembe okul var mı yok mu, hangi illerde tatil edildi?

Bazı illerde etkili olan deprem panik ve endişeye sebep olmasının yanında eğitim ve öğretim faaliyetlerini de etkiledi. Yaşanan şiddetli deprem nedeniyle Çarşamba günü eğitime 1 gün ara verildi. İllerin valiliklerinden gelen peş peşe açıklamaların ardından "Yarın okullar tatil mi, hangi illerde?" sorusu yanıt aramaya başladı. 5.9 büyüklüğünde gerçekleşen ve merkez üssü Malatya olarak kayıtlara geçen sarsıntı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere pek çok ilde paniğe sebep oldu. Peki, 17 Ekim 2024 okullar tatil mi, hangi ve ilçelerde okullar tatil edildi? İşte, detaylar…

Giriş Tarihi: 16.10.2024 19:31 Güncelleme Tarihi: 16.10.2024 19:31
YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik kararına göre 17 Ekim Perşembe okul var mı yok mu, hangi illerde tatil edildi?

Yarın okullar tatil mi, hangi illerde tatil sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün gerçekleşen 5.1 şiddetindeki depremin etkilediği illerde Çarşamba günü okullara 1 gün ara verildi. İlgili iller için valilik ve kaymakamlıklar da peş peşe okul tatili kararını açıkladı. Malatya, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman, Elazığ başta olmak üzere okulların durumu merak ediliyor. Peki, 14 Ekim 2024 okullar var mı, tatil mi? İşte valilik açıklamaları ile tüm merak edilenler…

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik kararına göre 17 Ekim Perşembe okul var mı yok mu, hangi illerde tatil edildi?

5 İLDE OKULLAR TATİL EDİLDİ

Valilikler tarafından yapılan açıklama sonrasında Elazığ, Batman, Adıyaman, Malatya ve Şanlıurfa'da okullar bugün için 1 günlüğüne tatil edildi.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik kararına göre 17 Ekim Perşembe okul var mı yok mu, hangi illerde tatil edildi?

OKULLAR TATİL Mİ?

17 Ekim Perşembe günü okullarda eğitim öğretime devam edilecek.

Okulların yarın tatil olup olmayacağıyla ilgili valilikler tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Okulların tatil edilmesi halinde haberimizde yer vereceğiz.

YARIN OKULLAR TATİL Mİ? Son dakika Valilik kararına göre 17 Ekim Perşembe okul var mı yok mu, hangi illerde tatil edildi?
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