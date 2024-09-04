Halıdaki çıkmayan lekeleri adeta söküp atıyor! Sıcak suya birkaç damla ekleyin…

Evdeki halılar sıcak ve konforlu bir alan sunsa da temizliği zorlu olabilir. Gün içerisinde çay ve kahve hatta bazen yemek dökülmesi gibi talihsiz kazalar yaşanabilir. Özellikle leke kuruduğunda halının derinine işlemiş olacağı için temizlenmesi imkansız gibi görünebilir. Ancak endişelenmenize hiç gerek yok! Bu gibi sorunların çözümü için temizlik konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Karrie Truman oldukça pratik bir öneri sundu. Gelin bu öneriyi beraber inceleyelim.