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Halıdaki çıkmayan lekeleri adeta söküp atıyor! Sıcak suya birkaç damla ekleyin…

Evdeki halılar sıcak ve konforlu bir alan sunsa da temizliği zorlu olabilir. Gün içerisinde çay ve kahve hatta bazen yemek dökülmesi gibi talihsiz kazalar yaşanabilir. Özellikle leke kuruduğunda halının derinine işlemiş olacağı için temizlenmesi imkansız gibi görünebilir. Ancak endişelenmenize hiç gerek yok! Bu gibi sorunların çözümü için temizlik konusunda uzmanlaşmış bir isim olan Karrie Truman oldukça pratik bir öneri sundu. Gelin bu öneriyi beraber inceleyelim.

Giriş Tarihi: 04.09.2024 10:17 Güncelleme Tarihi: 04.09.2024 10:17
Halıdaki çıkmayan lekeleri adeta söküp atıyor! Sıcak suya birkaç damla ekleyin…

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu doğal temizlik ürünü sayesinde halı lekelerinden 5 dakika içinde kurtulabilirsiniz. İşte detaylar…

Halıdaki çıkmayan lekeleri adeta söküp atıyor! Sıcak suya birkaç damla ekleyin…

Not: Önerilen yöntemleri uygularken eldiven takmanız önerilir.

Halıdaki çıkmayan lekeleri adeta söküp atıyor! Sıcak suya birkaç damla ekleyin…

EV YAPIMI DOĞAL TEMİZLEYİCİ NASIL YAPILIR?

Pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz bu karışım sayesinde lekelerden artık korkmayacaksınız!

Halıdaki çıkmayan lekeleri adeta söküp atıyor! Sıcak suya birkaç damla ekleyin…

Malzemeler:

  • Beyaz sirke
  • Sıcak su
  • Tercihinize göre esansiyel yağlar
Halıdaki çıkmayan lekeleri adeta söküp atıyor! Sıcak suya birkaç damla ekleyin…

Sirkenin asidik yapısından dolayı halınızdaki lekeleri hızlı bir şekilde temizleyebilir.

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