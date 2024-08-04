Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…

Kıvırcık saç tipine sahip kişilerin bakımları düz saça sahip kişilere göre daha zor olabiliyor. Dunnington ise hiçbir kozmetik ürün ve ısı kullanmadan bu soruna oldukça etkili bir çözüm paylaştı. Hemen hemen herkesin evinde bulunan bir mutfak ürünü sayesinde saçlarınızdaki kabarıklık anında yok olacak. İşte şaşıracağınız o ürün…