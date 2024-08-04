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Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…

Saçların kabarmasının yetersiz beslenme, vitaminsizlik, yanlış şampuan kullanımı, yastık kılıfını doğru tercih etmeme, saçları sık yıkama, banyo yaptıktan sonra tamamen kuruyan saçları tarama gibi birçok nedeni olabilir. Özellikli bir yere gitmeden önce kabaran saçlar oldukça can sıkıcı bir hal alabilir. Ancak Ann Dunnington, sosyal medya üzerinden herkesin mutfağında bulunabilen bir ürün ile kabaran saçları anında düzeltebileceğinize dair bir yöntem paylaştı.

Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:47 Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 09:51
Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…

Kıvırcık saç tipine sahip kişilerin bakımları düz saça sahip kişilere göre daha zor olabiliyor. Dunnington ise hiçbir kozmetik ürün ve ısı kullanmadan bu soruna oldukça etkili bir çözüm paylaştı. Hemen hemen herkesin evinde bulunan bir mutfak ürünü sayesinde saçlarınızdaki kabarıklık anında yok olacak. İşte şaşıracağınız o ürün…

Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…

ALÜMİNYUM FOLYO

Bir sosyal medya kullanıcısı olan Ann Dunnington, takipçilerine kabarık ve elektrikli saçlara çözüm olacak alüminyum folyo önerisini paylaştı.

Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…

İlk olarak saçınızın kalınlığı ve uzunluğuna göre alüminyum folyodan bir parça kesin.

Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…

Kesmiş olduğunuz parçayı saçınızın bir bölümüne güzel bir şekilde sarın ve birkaç dakika boyunca sanki folyo ile saçınıza masaj yapıyormuş gibi elinizi hareket ettirin.

Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…

Folyoyu saçınızdan çıkardığınızda elektriklenme ve kabarmanın anında yok olduğunu göreceksiniz.

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