Kabarık saçları anında normalde döndürüyor! Isı yok, kozmetik ürün yok…
Saçların kabarmasının yetersiz beslenme, vitaminsizlik, yanlış şampuan kullanımı, yastık kılıfını doğru tercih etmeme, saçları sık yıkama, banyo yaptıktan sonra tamamen kuruyan saçları tarama gibi birçok nedeni olabilir. Özellikli bir yere gitmeden önce kabaran saçlar oldukça can sıkıcı bir hal alabilir. Ancak Ann Dunnington, sosyal medya üzerinden herkesin mutfağında bulunabilen bir ürün ile kabaran saçları anında düzeltebileceğinize dair bir yöntem paylaştı.
Giriş Tarihi: 04.08.2024 09:47
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 09:51